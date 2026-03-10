現代「鬥雞眼」危機！手機玩得耐引發急性內斜視

隨著智能手機與平板電腦深入日常生活，眼科臨床上出現了一種新興的視力危機。在日本，觀察到不少因長時間在通勤或深夜使用手機而發病，甚至有學童因為過度沉迷手機遊戲，在幾個月內就出現嚴重的複視問題，影響日常生活與學習。曾於日本進修精研斜視治療的臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫生陳少鈞指出，近年來「急性後天性共同性內斜視」(Acute Acquired Comitant Esotropia，AACE)的病例顯著增加，且病人有年輕化的趨勢。

急性內斜視與神經疾病有關 現則發生在頻繁使用手機族群

急性內斜視(AACE)是指原本視軸正常的成人或青少年，突然出現雙眼向內偏斜(俗稱「鬥雞眼」)並伴隨複視(看東西有兩個影子)的症狀。陳少鈞醫生表示，過去這種病例多與神經系統疾病相關，但近年醫學研究發現，長期、近距離、高強度使用數碼裝置已成為誘發此病的主要因素，日本研究也顯示，頻繁使用智能手機的青少年，其AACE的發生率與使用時長有高度關聯。當眼睛長時間專注於近距離(通常小於30公分)的螢幕時，雙眼內直肌會過度收縮，導致負責調節與輻湊的肌肉失去平衡，最終引發持續性的內斜視。

急性內斜視三大危險訊號 複視、斜眼、喪失立體感 陳少鈞醫生提醒，AACE有三大危險訊號：(1)複視現象，即看東西出現重疊、兩個影子；(2)眼球偏斜，外觀明顯黑眼球往內側靠攏；(3)立體感喪失，導致走路容易絆倒、無法準確抓取物體或判斷距離。若有以上症狀，請盡快求醫。

及早發現可經矯正而改善 持續太久則需手術治療 陳少鈞醫生強調，若能及早發現，部分病人在完全停止使用電子產品並接受視覺訓練或佩戴稜鏡後，斜視角度可獲得改善。然而，若症狀持續超過半年且角度穩定，則可能需要透過斜視手術來矯正眼位，以恢復美觀與雙眼視覺功能。

三個預防之道避免眼睛疲勞 維持眼睛肌肉彈性 陳少鈞醫生最後呼籲，眼睛的肌肉就像橡皮筋，一直拉緊也會失去彈性。建議以下三種方式作為預防之道： 「20-20-20」原則：每近距離用眼20分鐘，應遠眺20英尺(約6公尺)外20秒。 保持距離：使用手機或平板應保持至少30公分以上的距離。 拒絕深夜用眼：黑暗中螢幕光線刺眼，且肌肉更易疲勞，應絕對避免。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】