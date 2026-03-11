「社交媒體成癮」唔係精神疾病 專家：有2類跡象仍要警覺

現代人的社交媒體成癮問題，常是國內外專家學者的討論焦點，不少人也坦言，自己的工作效率、人際互動與情緒狀態嚴重受其影響，卻無法輕易擺脫誘惑。專家指出，即使社交媒體成癮現象尚未被正式列為精神疾病，但若使用時間常壓縮其他生活事項，或頻繁造成情緒問題，仍是不健康的使用方式。 《美聯社》報道，許多網絡平台的設計本身就以延長用戶使用時間為目標，包括軟體介面無限滑動機制、短影音等帶來的即時刺激，及按讚與留言所形成的回饋感，都會強化停留在屏幕行為。部分使用者也可能被情緒性內容、負面新聞或網絡爭論吸引。外界過去多將社交媒體成癮問題(Social media addiction)的焦點族群放在兒童及青少年，但成年人同樣可能因過度使用社交媒體而影響日常生活。

社交平台全天候、無門檻訪問是沉迷關鍵 美國史丹佛大學(Leland Stanford Junior University)醫學院成癮醫學醫療主任、精神科醫生安娜蘭布克(Dr. Anna Lembke)將成癮定義為「即使對自己或他人造成傷害，仍持續強迫性使用某種物質或行為」。她在洛杉磯一場社交媒體相關訴訟案中出庭作證時表示，手機隨手可得，加上社交媒體平台設計讓人可不斷滑動、幾乎沒有停下來的節點，這種全天候、無門檻地隨時使用的現象，正是讓人難以抽離的原因。 社群成癮未納入 DSM 學界仍無共識 不過，「社交媒體成癮」尚未被納入《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM)，研究人員指出，若要構成成癮，須出現明確症狀，例如強烈且難以控制的衝動與戒斷反應，澳洲墨爾本大學資訊系統管理教授奧菲爾圖雷爾(Ofir Turel)坦言，即使學界對成癮一詞尚無共識，但社交媒體的過度使用確實已成為一項值得關注的問題。

2 大重點 判斷是否過度使用社群 美國貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)精神醫學與行為科學教授蘿蕾爾威廉斯(Dr. Laurel Williams)指出，判斷是否過度使用社交媒體，關鍵在於使用程度是否壓縮其他待辦事項，及使用後的情緒反應，必要時考慮醫療介入，「如果發現自己花太多時間在上面，以致忽略其他可能喜歡的事情或需要處理的事，就是問題性的使用方式。此外，若經常在使用後感到不知所措、精疲力竭、沮喪、焦慮、憤怒，代表這種使用方式也不適合你。」 怎麼遠離社群誘惑 專家建議從小改變開始

在實務方面，威廉斯提醒使用者可多理解網絡平台與廣告的運作方式，她指出平台的目標是延長停留時間並創造收益，因此使用者應保持判斷力，並從多元管道來源取得資訊。美國加州理工學院博士後研究員伊恩安德森(Ian A. Anderson)也建議大眾可從小的改變開始，包括調整社交媒體在螢幕的位置或關閉通知，也可將手機留在臥室外或避免在固定空間長時間滑手機，都有助於降低使用社交媒體的頻率。威廉斯教授建議，若個人難以遠離社交媒體，可找朋友一起合作，把減少使用變成團體行動，並創造更多不使用手機的時刻。