準時食藥火燒心仍反覆發作 微創手術助擺脫長期用藥

楊畯棋醫生提醒，若反覆出現火燒心、夜間逆流、慢性咳嗽或吞嚥不適，應及早就醫。

40歲小劉長期胸口灼熱、胃酸倒流，兩年來在奇美醫院胃腸肝膽科就診，規律服用質子泵抑制劑(PPI)，幾乎天天離不開胃藥，並定期接受胃鏡檢查，仍反覆出現侵蝕性食道炎，症狀影響睡眠與工作，生活品質大受打擊。經主治醫生楊畯棋評估為難治型胃酸倒流，透過醫病共享決策(SDM)安排24小時食道酸鹼監測，並接受內視鏡抗逆流治療術，術後配合飲食與作息調整，成功減少藥物依賴。

藥物無效怎麼辦？監測揪出難治原因

胃酸倒流(GERD)盛行率逐年上升，臨床以PPI為主要治療，但部分患者規律服藥仍控制不佳。楊畯棋醫生指出，這類難治型患者不宜盲目加藥，應依國際指引接受進階檢查。24小時食道酸鹼監測可量測食道酸暴露時間，釐清是否屬藥物反應不佳族群，避免無效治療，為後續治療提供依據。

內視鏡微創治療 七成症狀改善

針對藥物控制不佳者，楊畯棋醫生表示，以內視鏡抗逆流治療術，透過內視鏡燒灼賁門黏膜，利用癒合收縮原理強化胃食道接口功能，可從源頭減少逆流。文獻回顧顯示，整體成功率約74%，一年內約44%患者可減少或停用PPI，提升生活質素並降低長期用藥負擔。