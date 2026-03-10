視神經脊髓炎 視力半日急降

當眼睛劇痛或影像變色時應留意，或是罕見免疫系統疾病視神經脊髓炎(NMOSD)，患者的視力可在數小時內急劇下降，甚至於一至兩日內完全失明。惟就算及時治療，近八成患者仍無法恢復視力。適逢本月是NMOSD關注月，香港多發性硬化症學會主席、腦神經科專科醫生李紫菁期望社會可更了解此病，並多理解包容患者處境。 六成患者5年失明 據香港多發性硬化症學會的數據，約3萬港人中有一名患病，推斷現時本港約有250名患者，發病年齡介乎35至45歲，並以女性患者為多，男女比例約1比5.2。此病是因AQP4抗體(水通道蛋白4抗體)驅動的自身免疫反應所致。當抗體錯誤攻擊中樞神經系統中的正常細胞時，就會引發炎症並造成傷害。李紫菁續指，NMOSD主要影響視神經及脊髓，導致神經細胞受損與腫脹，中樞神經系統一旦受創，往往難以完全復元。

由於此病屬於復發性疾病，如未獲合適治療，九成患者會再發病，而每次發病後，即使視力回復正常，也會對眼部結構造成永久損害，六成復發型患者會在5年內演變成單眼或雙目失明。而病情惡化時，更可能導致嚴重殘障，甚至危及生命。

身心也受壓 香港多發性硬化症學會副主席、腦神經科專科醫生李志仁表示，大部分患者正處於事業拼搏期，也有養家責任，不但要面對未來可能失明或肢體障礙的風險，也長期受壓。據綜合研究分析，四成患者出現抑鬱症，近半數患有焦慮症，超過一半有睡眠障礙；近七成患者因病削弱工作能力，六成表示疾病影響其工作決策，逾半數因疲倦而工作表現受阻，本港更有六成三患者處於失業狀態。 急性與預防 目前治療NMOSD主要分為急性與預防，急性治療主要在發病或復發時控制炎症，減少神經受損，治療方案包括高劑量類固醇、血漿置換(PLEX)或免疫球蛋白(IVIG)以控制炎症。惟就算早介入效果較理想，也不足以防止反覆復發；而預防治療則緊接急性治療後進行，用以防止復發、減低復發次數及其造成的傷害，藥物包括口服類固醇、口服非類固醇免疫抑制劑，及CD20單株抗體。

新型藥物減復發 在傳統治療下，仍有二至七成患者復發，不確定性增加了患者及其家人的壓力，也會影響情緒及治療。近年的新型生物製劑可將復發率降低近99%，患者只須每8周靜脈注射一次，但治療前須接種腦膜炎雙球菌疫苗，以降低感染風險；另一種IL-6抑制劑則透過結合IL-6受體發揮作用，每4周皮下注射一次。而與其他免疫抑制劑合用時，復發率約為20%，降低62%復發風險；單藥治療時，復發率約為30%，降低55%復發風險，整體年度復發率為0.09。 李志仁提醒，不同藥物治療各有成效與副作用，患者應與主診醫生詳細商討，以制訂最合適的治療方案。