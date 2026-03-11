抗性澱粉是甚麼？一步驟減少熱量攝取及穩定血糖！推介3種含豐富抗性澱粉的食物

就算完全戒掉澱粉可能造成身體問題，不少人仍為了減脂完全不吃澱粉。不過並非所有澱粉也會導致血糖飆升，或增加熱量，只要選擇原型食物，並在烹調前先做一個步驟，就可以幫助減重、調節血糖及促進腸道健康！

抗性澱粉 是甚麼？

抗性澱粉(Resistant Starch)即是指一種結構特殊的澱粉，它比起一般澱粉更難被消化系統分解，故亦有「難消化性澱粉」之名，性質也更像蔬菜纖維，可抵抗消化酵素的作用。

每克抗性澱粉只有約2.8卡路里，只有一般澱粉的70%，適合關注血糖，及注重體重的人士。其好處包括降血糖、膽固醇、脂肪，由於其不易被分解，也可促進腸道蠕動，幫助排便及預防大腸癌。