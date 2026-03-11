抗性澱粉是甚麼？一步驟減少熱量攝取及穩定血糖！推介3種含豐富抗性澱粉的食物

就算完全戒掉澱粉可能造成身體問題，不少人仍為了減脂完全不吃澱粉。不過並非所有澱粉也會導致血糖飆升，或增加熱量，只要選擇原型食物，並在烹調前先做一個步驟，就可以幫助減重、調節血糖及促進腸道健康！
抗性澱粉是甚麼？
抗性澱粉(Resistant Starch)即是指一種結構特殊的澱粉，它比起一般澱粉更難被消化系統分解，故亦有「難消化性澱粉」之名，性質也更像蔬菜纖維，可抵抗消化酵素的作用。
每克抗性澱粉只有約2.8卡路里，只有一般澱粉的70%，適合關注血糖，及注重體重的人士。其好處包括降血糖、膽固醇、脂肪，由於其不易被分解，也可促進腸道蠕動，幫助排便及預防大腸癌。
抗性澱粉食物推介一：芋頭
芋頭的抗性澱粉含量很高，同時也含有豐富的膳食纖維，食後不但可幫助腸胃蠕動，也可增加飽足感，是減重時的食材好幫手。不過！單吃芋頭並沒有抗性澱粉，要在煮熟後將芋頭雪藏放冷，澱粉質才會轉化為抗性澱粉。
抗性澱粉食物推介二：未熟的香蕉
香蕉當然是熟後變成黃色才最好食，但原來仍未變黃的綠色香蕉含有更多抗性澱粉！每一條中等size的香蕉就有約4.7克抗性澱粉！
抗性澱粉食物推介三：壽司或隔夜飯
日本人常吃的冷飯，原來抗性澱粉含量比熱飯高！減重人士可考慮善用冷飯或隔夜飯增加抗性澱粉攝取。