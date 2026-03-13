齊來關注痛症對睡眠的影響

有調查顯示近半數香港人在過去30天內曾受睡眠問題困擾，對身心造成負面影響（圖一）1。同時，超過三分之一的香港人正承受慢性痛症的困擾2。這兩個看似獨立的健康問題實際上密切相關。

痛症與睡眠問題的惡性循環 痛症與睡眠問題之間並非單向的因果關係，而是一個複雜的雙向惡性循環。調查顯示，接近60%的香港痛症患者同時面對睡眠問題4。疼痛可直接干擾睡眠，令人難以入睡，或在睡眠期間頻繁驚醒。反過來，睡眠不足亦會引發一連負面的神經生物學變化，如激活炎症反應、削弱多巴胺等內在「止痛」機制的訊號，以及影響皮質醇分泌，令患者對疼痛更為敏感，造成惡性循環3。 8 小時緩釋型止痛藥：避免睡眠被疼痛打斷 面對這痛症與失眠的惡性循環，選擇止痛藥尤為重要。長效緩釋型止痛藥如必理痛關節痛配方，整體藥效可維持長達8小時5。長效的疼痛控制有助避免睡眠被疼痛打斷（圖二）。

必理痛關節痛配方採用雙層釋放技術，其雙層藥片同時提供快速而長效的止痛效果5。每片含665毫克撲熱息痛，其中約31%以速釋形式於較短時間內釋放，其餘約69%則以緩釋方式逐步釋放，整體藥效可維持長達8小時5,6。相比之下，傳統的速釋撲熱息痛提供較短的止痛效果，患者可能在夜間中段因疼痛再次加劇而打斷睡眠7。緩釋配方的持久作用，可協助患者在夜間維持較穩定的疼痛控制，從而打破這個痛症與失眠的惡性循環。 撲熱息痛比非類固醇消炎止痛藥相對安全，適用於慢性痛症管理8。撲熱息痛不傷腸胃、不影響睡眠5,8。而非類固醇消炎止痛藥可擾亂睡眠、增加腸胃不適的風險8。

患者宜先諮詢醫療專業人士，了解適合自己的用藥安排，並制定合適的治療方案。讓我們以國際睡眠日為契機，改善睡眠質素，守護身心健康。

小貼士： ✅痛症與睡眠問題息息相關，但並非無法改善。患者可考慮選用長效緩釋型止痛藥，以減少夜間因疼痛而驚醒、睡眠被打斷的情況。 ✅建議患者諮詢醫療專業人士，按個人情況制定合適的治療方案。

