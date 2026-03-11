老婦牙痛求醫揭心肌梗塞險死 醫生揭5大牙痛致命疾病 伴隨5症狀需求醫

牙痛不一定是牙齒出現問題！有醫生分享一宗案例指，一名老婦因牙痛求醫，後來醫生發現是心肌梗塞所致，險些延醫而喪命。醫生指出，一旦出現牙痛有可能是5類致命疾病引起，所以，若牙痛伴隨5大症狀，就需要求醫檢查。

牙痛相關5大致命疾病 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，該名老婦因左邊牙齒疼痛而求醫，經過檢查，發現她其實是心臟下壁的心肌梗塞。所以，亦不是所有牙痛都是牙齒問題，有些疾病會以牙痛呈現，包括： 1. 心肌梗塞

牙痛原因： 心臟缺血，導致迷走神經與交感神經傳送信號，將痛感會投射到左下顎、牙齒、耳後。 症狀： 左側牙痛或下顎痛

伴隨噁心、冷汗、喘息或莫名焦慮

咬合時不會更加疼痛

止痛藥無效 高風險人士： 糖尿病患者

女性

高齡者 2. 主動脈剝離 死亡率： 每小時上升 1至2%。 牙痛原因： 撕裂性疼痛沿著神經放射，可能傳到下顎、臉頰或牙根。 症狀： 突然劇烈疼痛

痛感移動(胸部 → 頸部 → 下顎)

左右手血壓不同

止痛藥無效

3. 腦幹中風 牙痛原因： 痛覺神經核位於腦幹，中風刺激痛覺路徑，讓大腦誤以為「牙在痛」。

症狀： 頭暈與想吐

走路不穩

視力模糊或重影

說話不清楚 4.顳部血管發炎 牙痛原因： 顳部血管發炎影響臉部及牙齦的血流，可能造成「咀嚼痛與牙根痛」。 症狀： 咀嚼時感到更痛

太陽穴壓痛

視力突然模糊 高風險人士： 常見於 50 歲以上 延誤治療後果： 失明

中風 5. 嚴重感染與敗血症前期 偽裝方式： 顏面神經痛

深層悶痛，定位不清

牙齒檢查卻找不到問題 症狀： 發燒或體溫異常

心跳加速

全身無力與意識混亂

牙痛伴隨5症狀需求醫 黃醫生指出，因此只要牙痛合併以下任一症狀，就要立即求醫：

左側下顎痛 噁心、冷汗、喘息 頭暈、走不穩 視力變化 止痛藥完全無效 他提醒，真正致命的牙痛，往往根本不是牙齒本身的問題。牙齒只是替真正的疾病背了黑鍋。牙痛可以等，但「不像牙痛的牙痛」不能等。你不是在害怕看醫生，而是在跟時間賽跑。