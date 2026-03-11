熱門搜尋:
健康
出版：2026-Mar-11 09:00
更新：2026-Mar-11 09:00

老婦牙痛求醫揭心肌梗塞險死 醫生揭5大牙痛致命疾病 伴隨5症狀需求醫

Joe40

牙痛不一定是牙齒出現問題！有醫生分享一宗案例指，一名老婦因牙痛求醫，後來醫生發現是心肌梗塞所致，險些延醫而喪命。醫生指出，一旦出現牙痛有可能是5類致命疾病引起，所以，若牙痛伴隨5大症狀，就需要求醫檢查。

牙痛相關5大致命疾病

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，該名老婦因左邊牙齒疼痛而求醫，經過檢查，發現她其實是心臟下壁的心肌梗塞。所以，亦不是所有牙痛都是牙齒問題，有些疾病會以牙痛呈現，包括：

1. 心肌梗塞

牙痛原因：

  • 心臟缺血，導致迷走神經與交感神經傳送信號，將痛感會投射到左下顎、牙齒、耳後。

症狀：

  • 左側牙痛或下顎痛

  • 伴隨噁心、冷汗、喘息或莫名焦慮

  • 咬合時不會更加疼痛

  • 止痛藥無效

高風險人士：

  • 糖尿病患者

  • 女性

  • 高齡者

2. 主動脈剝離

死亡率：

  • 每小時上升 1至2%。

牙痛原因：

  • 撕裂性疼痛沿著神經放射，可能傳到下顎、臉頰或牙根。

症狀：

  • 突然劇烈疼痛

  • 痛感移動(胸部 → 頸部 → 下顎)

  • 左右手血壓不同

  • 止痛藥無效

心臟病｜保護心臟方法（am730製圖）

3. 腦幹中風

牙痛原因：

  • 痛覺神經核位於腦幹，中風刺激痛覺路徑，讓大腦誤以為「牙在痛」。

症狀：

  • 頭暈與想吐

  • 走路不穩

  • 視力模糊或重影

  • 說話不清楚

4.顳部血管發炎

牙痛原因：

  • 顳部血管發炎影響臉部及牙齦的血流，可能造成「咀嚼痛與牙根痛」。

症狀：

  • 咀嚼時感到更痛

  • 太陽穴壓痛

  • 視力突然模糊

高風險人士：

  • 常見於 50 歲以上

延誤治療後果：

  • 失明

  • 中風

5. 嚴重感染與敗血症前期

偽裝方式：

  • 顏面神經痛

  • 深層悶痛，定位不清

  • 牙齒檢查卻找不到問題

症狀：

  • 發燒或體溫異常

  • 心跳加速

  • 全身無力與意識混亂

了解刷牙6個迷思｜早上要先刷牙才吃早餐嗎？（am730製圖）

牙痛伴隨5症狀需求醫

黃醫生指出，因此只要牙痛合併以下任一症狀，就要立即求醫：

  1. 左側下顎痛

  2. 噁心、冷汗、喘息

  3. 頭暈、走不穩

  4. 視力變化

  5. 止痛藥完全無效

他提醒，真正致命的牙痛，往往根本不是牙齒本身的問題。牙齒只是替真正的疾病背了黑鍋。牙痛可以等，但「不像牙痛的牙痛」不能等。你不是在害怕看醫生，而是在跟時間賽跑。

