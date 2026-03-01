水牙線不能取代真牙線？醫生：「用啱位置」仍有助口腔清潔 1時機不適用

不少人使用水牙線後，常會直覺認為食物殘渣被沖出，就不再需要用牙線。對此，劉淑韻牙醫指出，牙菌斑本質上是一種生物膜，可想像是細菌為保護自身所搭建的「帳篷」，對藥物的抵抗力增加、整體結構穩定，就像浴室裡的黴菌，單靠水柱無法徹底清除，但水牙線也並非毫無作用。牙周病發生時會形成易藏污納垢的「牙周囊袋」，水牙線可成為輔助清潔的工具之一，但牙周微創手術、植牙等術後恢復期應停用，避免影響傷口穩定。

水牙線沖不掉牙菌斑 但 3 點輔助「牙周囊袋」清潔 劉淑韻醫生指出，正常情況下，牙齒與牙齦間存在淺淺的溝隙；發生牙周病時，齒槽骨被破壞、牙齦發炎腫脹，溝隙會加深並形成牙周囊袋，不易透過一般刷牙或牙線徹底清潔。研究顯示，正確使用水牙線，與降低牙齦出血、改善牙周囊袋深度，以及牙齦發炎指數下降有關，整體牙周病再復發風險也降低。 劉淑韻醫生進一步解釋，原因包括三點： 除固定在生物膜上的細菌之外，囊袋內仍有部分游離細菌，可隨著水柱被沖走。 牙周致病菌多為厭氧菌，含氧水流進入囊袋後，會干擾其生存環境。 沖洗可稀釋囊袋內發炎物質，如IL-1β、PGE2，部分研究亦觀察到IL-6與TNF-α下降。上述物質被認為與牙周組織破壞及齒槽骨流失相關。

如何挑選水牙線？醫教看「噴頭設計」 多數情況用清水即可 市面上水牙線類型多元化，劉淑韻醫生表示，如果目標是讓水流進入牙周囊袋，比起價位、功能差異，建議留意噴頭設計，可選擇尖細、柔軟、橡膠材質，角度相對易控制，也能降低對牙肉的可能傷害。 另外多數情況下水牙線搭配清水使用即可，但劉醫生建議，在急性牙周發炎期，或接受非手術牙周治療(如洗牙、牙根整平等)前後，可暫時搭配含氯己定(CHX)的沖洗液，短期輔助菌斑控制。一般市售牙周漱口水多數有此成分，購買前可再確認成分標示，並依建議比例稀釋使用。

高壓水流影響傷口穩定 牙周手術恢復期避免使用 劉淑韻醫生提醒，牙周微創手術、植牙、補骨或補肉等術後恢復期間，即使傷口已縫合或使用保護凝膠，傷口強度仍相當脆弱，任何高壓水流都可能影響傷口穩定與癒合，這時應完全避免使用水牙線。此外，免疫功能低下者，以及具感染性心內膜炎病史或高風險心臟病況者(如人工心臟瓣膜、部分先天性心臟病患者)，因存在風險也不建議使用。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】