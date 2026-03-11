水餃卡路里｜蔬菜/鮮蝦較健康 配酸辣湯鈉含量較清湯高

水餃是不少人午餐或晚餐的選擇。水餃小小一隻，吃幾隻就能果腹，不少人都會以為澱粉較少、熱量會比一大碗粉麵少。但水餃餡料很多時候都會加入肥豬肉，一碗水餃的熱量分分鐘比一碗湯粉誇張！想知道水餃的熱量多少？想要吃得比較健康，應該選哪一款水餃？繼續閱讀了解！ 為甚麼水餃熱量也會如此的高？ 小小一隻水餃看似無害，但一般都高熱量；原因包括 餡料通常使用如豬肉或牛肉等肉類，配上高熱量配料，提高整體熱量。 有些水餃需經過油炸，食物在過程中會吸收大量油脂，進而增加熱量。

水餃皮通常是用高澱粉麵粉製成的，而澱粉是碳水化合物，也是熱量的來源。

水餃配酸辣湯 小心熱量、鈉含量飆升 吃餃子時，除了配清湯的選擇亦會酸辣湯、雞湯等其他湯底選擇。不過這些湯底本身熱量和鈉含量會較高。若想吃得比較健康，會建議吃餃子、鍋貼時，還是選擇清湯湯底為佳。 水餃卡路里一表看清 以下為整理後幾款人氣水餃款式及其熱量，讓讀者一覽。

從圖表可見韭菜水餃的熱量是最高的，每隻約66.4kcal，其次是每隻64kcal的豬肉白菜水餃。建議吃水餃是可選擇熱量較低的蔬食水餃，每顆只有52.9kcal；亦同時可以攝取膳食纖維，改善腸道健康。

建議女士一餐可食8隻 男士10隻 水餃體積雖小，但是熱量高。水餃需要在餡料中加入大量肥肉才能做出多汁的口感，所以很容易會不知不覺攝取過多熱量。另外，除了熱量，配合水餃進食的醬油鈉含量亦偏高。健康的成年人建議每天攝取的鈉含量約等於6克的鹽（即應小於2400毫克），而有高血壓人士則需減少到1200毫克以下。吃水餃時，建議多享用原味餃子、避免沾一整碟醬油。同時，建議女生一餐保持在約8隻水餃為佳，而男生則以10隻為限。想要吃得較健康，亦建議選擇熱量較低的口味並搭配蔬菜清湯。如果想喝飲料，可以選擇無糖茶或豆漿。