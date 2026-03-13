聲帶保護方法｜聲嘶力竭或爛聲 甚至形成「出血性息肉」

球迷入場為愛隊加油打氣，無不使出渾身解數吶喊撕吼，不少球迷賽後出現聲音沙啞、喉嚨疼痛等狀況，亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫生邱建仁提醒，看似平常的「失聲」，背後可能隱藏聲帶急性發炎甚至聲帶出血風險，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害甚至出現聲帶息肉等問題。
長時間大聲吶喊 聲帶高速撞擊易發炎水腫
邱建仁醫生表示，當情緒激昂時，往往會不自覺地用力拉長頸部、大聲喊叫，這種高強度的用聲方式對喉嚨的傷害極大，首當其衝的就是聲帶，因為聲帶發聲時會閉合且高速振動，當長時間大聲吶喊或用力拉扯嗓子時，聲帶會產生劇烈的撞擊，導致局部組織急性發炎或水腫。
持續過度用聲 最佳治療方法為休息
邱建仁醫生強調，急性聲帶炎最佳療法就是讓聲帶好好休息，若短時間內持續過度使用嗓音，聲帶上的微血管可能會破裂出血，甚至形成「出血性息肉」等問題，這種息肉會干擾聲帶的正常閉合與振動，讓聲音聽起來不僅沙啞，還會可能帶著部分粗糙感、氣音，甚至病人還會感覺到喉嚨內部有一種「卡卡的」異物感或疼痛，使用聲音感到費力、破音，進而影響日常生活與溝通，嚴重者可能得接受侵入性治療例如微創手術等處理已形成的息肉。
老師銷售員等職務 聲帶受損風險更高
邱建仁醫生點名，若民眾的職業需求需要頻繁說話，例如老師、銷售員或客服人員等，其聲帶本就處於疲勞狀態，一旦加上球賽期間的過度刺激，受損機率會大幅提升，最關鍵、也最有效的治療方式就是「讓聲帶好好休息」，讓聲帶黏膜有足夠的時間進行自我修復與消腫，而非一味靠消炎藥物止痛。
聲音沙啞超過兩周 應盡早求醫
此外，市面上常見喉糖、或各類潤喉食品可以購買，但可能只是讓喉嚨短暫感覺清涼舒爽，緩解不適，真正的復原還是必須建立在減少聲帶過度摩擦的基礎上。邱建仁醫生提醒，若沙啞狀況持續超過兩周仍未見好轉，也絕對不能輕忽，必須尋求專業醫療協助。
建議少食油炸食物及飲酒
在享受熱血賽事的同時，也應兼顧喉嚨的保護，邱建仁醫生建議，在飲食方面，應暫時遠離具有刺激性的食物，包括酒類、辛辣、油炸油膩、甜食、碳酸飲料等飲食類型，這些食物容易引起胃食道逆流，進而加重喉嚨黏膜的刺激與負擔。此外，不好消化的食物也應盡量避免，維持消化系統的健康對喉嚨環境的穩定也有助益，再搭配聲帶休息，才是守護聲帶的不二法門。
