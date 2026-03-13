乾眼症未必只係缺水！中醫指「缺油型」更常見 談針灸在護理中角色

現代人長時間使用電子產品，加上捱夜與長時間待在冷、暖氣房等環境影響，乾眼症已成常見困擾。恩主公醫院中醫部針傷科主任黃敬仁指出，多數人誤以為乾眼只是「缺水」，其實「缺油型」乾眼症也很常見，若僅反覆滴人工淚液，可能無法改善根本問題。臨床案例顯示，透過規律針灸治療，有患者在數月內明顯減少人工淚液使用次數，生活質素也隨之提升。

乾眼症不只缺水 油脂層功能同樣關鍵 黃敬仁主任說明，眼睛的淚膜結構可分為黏液水液層與脂質層。其中黏液水液層是淚液主體，負責保持眼睛濕潤；脂質層則負責減少淚液蒸發，並延長眼球濕潤時間。至於乾眼症可分為兩大類型，他表示缺水型為黏液水液層分泌不足，多與年齡增長或自體免疫疾病相關；缺油型則是脂質層分泌不足，導致淚液蒸發過快，是臨床上較缺水型還常見的乾眼症類型。 黃敬仁主任也提到，乾眼症常見誘發因素包括長時間使用電子產品、眨眼次數過少、長期戴隱形眼鏡、常待冷氣房或駕駛電單車、更年期變化、常畫眼妝或植睫毛、使用含防腐劑眼藥水，及藥物影響或曾接受過醫美手術、激光矯視手術，此外，長期使用青光眼藥物、曾接受白內障手術，以及季節溫差或過敏等因素，也可能影響眼部情狀，而症狀可能包括眼睛乾澀、有異物感，或刺痛及灼熱感、流眼淚、視覺疲勞，若症狀持續或反覆出現，應就醫檢查，以排除角膜破損或其他眼部疾病。

長期狂滴人工淚液 恐影響油脂層穩定 此外，不少人以為眼睛乾澀時，就應多用人工淚液，但黃敬仁主任提醒，若為缺油型乾眼症，當瞼板腺功能異常導致油脂分泌不足，即使反覆點人工淚液，反而可能影響原本脂質層穩定性，導致水分仍會快速蒸發，效果維持不久。他強調人工淚液屬於症狀緩解的方式，若一天需使用2到3次以上，應尋求專業醫師評估，而非自行長期依賴，另市售眼藥水多為無防腐劑設計，開封後建議一個月內使用完畢，以避免污染風險。

40 歲女重度乾眼症 淚腺功能僅剩 20% 就有一名40歲女性長期乾澀刺痛，檢查發現淚腺分泌功能僅剩約20%，屬於重度乾眼症，因淚液不足保護角膜，日常生活需長時間佩戴護目鏡以減少空氣刺激，影響外出行動及社交活動，在接受每周固定針灸治療並搭配體質調理後，追蹤顯示症狀逐漸改善，不適感減輕。 64 歲婦長期依賴人工淚液 3 個月後減半使用 另一名64歲女性乾眼症多年，每日需點人工淚液4次以上，否則即感不適，經中醫師評估後，每周1至2次規律針灸，並調整生活習慣，乾澀與刺痛感有所改善，人工淚液使用頻率也減少。

針灸如何幫助乾眼症？ 黃敬仁主任表示，針灸可透過刺激眼周及遠端穴位，促進淚腺與瞼板腺功能，改善淚液與油脂分泌，使淚膜更穩定。常用穴位包括眼周穴位與遠端穴位，其中眼周穴位包括睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、瞳子髎、風池穴；遠端穴位則有太谿、太衝、三陰交、合谷、光明。治療方式可採傳統針灸、顏面細針或激光針灸，一般建議每周1至3次，10至12次為一次療程。常見副作用為局部瘀青，多可自行消退，但應依專業中醫師評估後，作為長期輔助或替代療法。

預防乾眼症 生活習慣是關鍵 黃敬仁主任提醒，預防乾眼症應從生活做起，如睡眠充足(至少6小時以上)、刻意增加眨眼次數、隱形眼鏡佩戴不超過8小時、熱敷眼周促進油脂分泌、補充維生素A、C、E(如菠菜、番薯葉、南瓜、花椰菜、鮭魚等)、不自行未經醫囑長期點用眼藥水，若症狀持續反覆，應及早尋求專業評估。 穴位按摩輔助保養 勿直接按壓眼球 黃敬仁主任也示範「護眼5招」，大眾可輕按攢竹穴、睛明穴、四白穴、太陽穴、耳穴—眼點，每處30秒至1分鐘，可搭配閉眼或眨眼動作，重點是按摩眼周穴位，不可直接按壓眼球，以免造成傷害。

攢竹穴(眉毛內側邊緣凹陷處)，用雙手大拇指螺紋面，分別按在兩側穴位上，其餘手指自然放鬆，指尖抵在前額上。 睛明穴(眼内眥角稍上方凹陷處)，用雙手食指螺紋面分別按在兩側穴位上，其餘手指自然放鬆、握起，呈空心拳狀。 四白穴(瞳孔直下，眶下空凹陷處)，用雙手食指螺紋面分別按在兩側穴位上，大拇指抵在下頷凹陷處，其餘手指自然放鬆、握起，成空心拳狀。 太陽穴(外眼角延長線上方凹陷處)，用雙手大拇指的螺紋面分別按在兩側太陽穴上，其餘手指自然放鬆，彎曲。用大拇指按揉太陽穴。 捏耳垂(耳穴—眼點)，用雙手大拇指和食指的螺紋面捏住耳垂正中的眼穴，其餘三指自然併攏彎曲。