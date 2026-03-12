奇亞籽｜奇亞籽應該咬碎定直接吞？營養師教路咬開食可最大化攝取量

奇亞籽是一種近年興起，來自中美洲的超級食物，雖然尺寸細小，卻富含膳食纖維、蛋白質、Omega-3脂肪酸，及鈣、鎂和磷等多種礦物質，對腸道健康非常有益。不過，有不少人疑惑，到底奇亞籽應該咬開，或是原粒食更能吸收營養？原粒食後，會否原粒奇亞籽排出，得個食字？
奇亞籽食法｜吃奇亞籽要咬嗎？
有很多種子類的食物如亞麻仁籽也要咬碎或磨碎食，否則就會原粒排出體外。因此不少人對於奇亞籽也有同樣的疑問，不過台灣有營養師就解釋，奇亞籽的外殼雖然富含纖維，但不像亞麻仁籽的外穀那麼難以消化，因此人體的消化系統有能力將其完整分解。
不過有研究指出，奇亞籽在經過咬開或磨碎後，身體可更容易接觸入面有益的油脂，將吸收最大化！
奇亞籽食法｜奇亞籽如何食？
奇亞籽要點食？其最佳食法是用液體浸泡，包括清水、乳酪、牛奶、果汁及沙律等，浸泡15至30分鐘，待其膨脹為膠狀後即可食用，比例約為1:10。不過要注意避免用熱水浸泡以免破壞營養。
不過如果你食奇亞籽的主要目的是想攝取大量的Omega-3和蛋白質，就可以盡量在食用時將奇亞籽咬碎；但如食奇亞籽只是為了腸道健康，也毋須強迫自己咬碎來吃，身體還是能吸收到大部分的益處呢！
奇亞籽常見問題
Q1. 奇亞籽要怎麼吃才正確？
奇亞籽的最佳食法是用液體浸泡，包括清水、乳酪、牛奶、果汁及沙律等，浸泡15至30分鐘，待其膨脹為膠狀後即可食用。
Q2. 奇亞籽有甚麼功效？
奇亞籽富含膳食纖維、蛋白質、Omega-3脂肪酸，及鈣、鎂和磷等多種礦物質，對腸道健康非常有益。
Q3. 奇亞籽應該咬碎食？
奇亞籽的外殼雖然富含纖維，但不像亞麻仁籽的外穀那麼難以消化，因此人體的消化系統有能力將其完整分解。