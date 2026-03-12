奇亞籽｜奇亞籽應該咬碎定直接吞？營養師教路咬開食可最大化攝取量

不過有研究指出，奇亞籽在經過咬開或磨碎後，身體可更容易接觸入面有益的油脂，將吸收最大化！

奇亞籽食法｜奇亞籽如何食？

奇亞籽要點食？其最佳食法是用液體浸泡，包括清水、乳酪、牛奶、果汁及沙律等，浸泡15至30分鐘，待其膨脹為膠狀後即可食用，比例約為1:10。不過要注意避免用熱水浸泡以免破壞營養。

不過如果你食奇亞籽的主要目的是想攝取大量的Omega-3和蛋白質，就可以盡量在食用時將奇亞籽咬碎；但如食奇亞籽只是為了腸道健康，也毋須強迫自己咬碎來吃，身體還是能吸收到大部分的益處呢！