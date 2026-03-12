亂食去水丸 或致電解質失衡

坊間有不少聲稱可以去水腫的產品，但長期飲用會否對身體造成危害？註冊中醫師張瑩指，如水腫只維持一至兩天，可能是由不良生活習慣引起；而水腫問題持續的話則可能由疾病導致，如胡亂食去水腫產品，或致電解質失衡，甚至加重虛證，出現其他症狀。 不良習慣致水腫 中醫認為，水腫是因脾腎失調，脾虛不能運化水，腎虛不能氣化。如果只是因食了過鹹的食物、飲酒，或坐長途機而導致的短期水腫，只要待血液循環好轉便無大問題；惟若水腫問題持續，則建議尋求中醫或西醫治療。

張瑩指，港人常見的水腫成因主要是脾虛濕困，氣化功能減弱；又或肝鬱氣滯、壓力過大，導致氣不走水不動；氣血兩虛，體內水濕停滯。簡單來說，就是久坐不動、經常捱夜、飲食過鹹、好生冷食物或年紀較大，都可能導致水腫問題。 過度利尿或更虛弱 面對水腫患者，中醫會對症下藥，未必會純粹透過利尿去水腫。然而市面上買到的消水腫產品，大部分都加入薏仁，原理是透過尿液將水分排出；或促進循環代謝，如成分中加入咖啡因及綠茶萃取等。

脾虛濕重者可適量利水，惟陰虛火旺或氣血不足者如過度利尿，可能會令其變得更加虛弱，甚至出現頭暈、易攰、口乾、睡眠質素欠佳等症狀。 張瑩解釋，身體的水分不只含有水，如因水腫而盲目放水，可能流失鉀、鈣等電解質，導致疲勞或抽筋，強調如持續受水腫問題困擾，應盡早求醫。

如何測試水腫？ 用手輕輕按壓腳眼位、或小腿骨位，如按下去有白印、或很久才回彈；穿鞋或戴戒指時突然覺得很緊；照鏡自覺面腫及眼皮腫等，都可能是水腫。 如水腫只是因為偶爾的不良習慣，就可嘗試以下方法促進循環，快速消腫，包括多喝水、按摩穴位包括三里、三陰交、水分、太衝、陰陵泉、豐隆。如下肢較腫，則可由小腿開始向心按摩，由腳眼至膝頭、腰；而臉部則可由內向外按，順著頸按至鎖骨。 不過張瑩認為，水腫或是某些疾病的症狀，如胡亂食去水腫產品，不但會對身體造成負擔外，亦可能加重本來的虛證。強調水腫問題持續，應嘗試改善生活習慣，如保持清淡飲食、多飲水、多做運動等，但若改善生活習慣後水腫問題持續，剛應盡快求醫。