中西合璧抗流感：外遊前的健康部署，你準備好了嗎？

復活節假期將至，不少市民已計劃外遊行程，機票、行李、行程表一應俱全，但你是否也為健康做好準備？衞生署衞生防護中心早前指出，本港流感活躍程度持續上升，旅遊熱點如日本和韓國的季節性流感活躍程度亦持續高企。面對即將來臨的旅遊高峰期，如何為自己與家人築起健康防線，成為不少家庭關注的焦點。
醫學界普遍建議，接種流感疫苗仍是預防流感最有效的方法之一。疫苗接種後約需兩星期時間產生抗體，若計劃於4月初外遊，現在正是接種的黃金時機。不少人以為出發前幾日才打針就足夠，卻忽略了疫苗需時發揮保護力，容易錯失最佳防線。流感疫苗除了可減低感染風險，亦有助減輕病情及併發症風險，特別適合長者、兒童、長期病患者及經常出入人多地方的人士。除了西醫，中醫對流感預防亦有其見解。中醫講求『治未病』，強調透過調理體質、提升正氣來預防外感。市民可多進食健脾益氣的食材，如淮山、杞子、北芪等，亦可在中醫師指導下服用適當中藥，改善體質，減少感染機會。若出現初起感冒症狀，如喉嚨乾癢、咽乾口苦、輕微咳嗽、黃痰，也可考慮使用桑菊飲、小柴胡湯等中成藥作初步紓緩。
不少市民近年亦開始重視中醫在預防保健方面的角色，尤其在轉季或外遊前後，希望透過中醫調理體質、改善睡眠及提升免疫力。卓健醫療的中醫服務由註冊中醫師提供個人化診斷與建議，除感冒處理、體質調理、四季養生等，更全面涵蓋內、外、婦、兒、針灸、骨傷，讓市民可按自身需要，選擇合適的中醫支援。市民可透過卓健醫療手機應用程式查閱中醫診所資料及預約服務，靈活方便，為健康多添一分保障。
家中有長者或小朋友的家庭，外遊前更應多一份準備。除了護照與行李，健康狀況同樣重要。感染流感不但影響行程，更可能對高風險人士構成嚴重健康威脅。
如欲接種流感疫苗，市民可選擇透過卓健醫療手機應用程式進行預約。合資格人士（如年滿6個月至未滿18歲兒童、50歲或以上人士、孕婦等）更可免費接種政府資助疫苗，毋須額外費用。提早兩星期接種，讓你與家人安心出行，無懼流感來襲。