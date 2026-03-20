中西合璧抗流感：外遊前的健康部署，你準備好了嗎？

復活節假期將至，不少市民已計劃外遊行程，機票、行李、行程表一應俱全，但你是否也為健康做好準備？衞生署衞生防護中心早前指出，本港流感活躍程度持續上升，旅遊熱點如日本和韓國的季節性流感活躍程度亦持續高企。面對即將來臨的旅遊高峰期，如何為自己與家人築起健康防線，成為不少家庭關注的焦點。

醫學界普遍建議，接種流感疫苗仍是預防流感最有效的方法之一。疫苗接種後約需兩星期時間產生抗體，若計劃於4月初外遊，現在正是接種的黃金時機。不少人以為出發前幾日才打針就足夠，卻忽略了疫苗需時發揮保護力，容易錯失最佳防線。流感疫苗除了可減低感染風險，亦有助減輕病情及併發症風險，特別適合長者、兒童、長期病患者及經常出入人多地方的人士。除了西醫，中醫對流感預防亦有其見解。中醫講求『治未病』，強調透過調理體質、提升正氣來預防外感。市民可多進食健脾益氣的食材，如淮山、杞子、北芪等，亦可在中醫師指導下服用適當中藥，改善體質，減少感染機會。若出現初起感冒症狀，如喉嚨乾癢、咽乾口苦、輕微咳嗽、黃痰，也可考慮使用桑菊飲、小柴胡湯等中成藥作初步紓緩。