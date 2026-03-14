脂肪肝竟是心臟病隱形殺手！醫生提醒：患者主要死因非肝癌

根據國際醫學指引，脂肪肝(Steatotic Liver Disease，簡稱SLD)已成為全球最盛行的肝臟疾病之一。國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東指出，脂肪肝不僅是肝臟問題，更與代謝症候群息息相關，包括肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病。研究數據顯示，脂肪肝患者最常見的死因並非肝衰竭或肝癌，而是心血管疾病，這項關聯常被大眾所忽略。

脂肪肝誘發發炎反應增加動脈硬化與血管阻塞風險 脂肪肝對身體的影響是全身性的，它會誘發慢性發炎與氧化壓力，傷害血管內皮並造成動脈硬化。此外，肝臟功能失常會導致胰島素阻抗與膽固醇失衡，使壞膽固醇(LDL)升高，進而加速血管阻塞與動脈粥樣硬化。腹部肥胖與腸道菌群的改變，也會間接加重心臟負擔，使脂肪肝成為獨立的心臟病風險因素。

患者多無症狀須警惕胸悶心悸與下肢水腫等警號 脂肪肝患者早期通常沒有明顯症狀，僅少數人會感到右上腹悶痛或疲倦。然而，當病情影響到心臟時，可能出現胸悶、呼吸困難、心悸、下肢水腫等警訊，嚴重者甚至會引發心絞痛或心肌梗塞。郭志東醫生強調，醫療人員在照顧脂肪肝病人時，應同步關注其心血管健康，避免潛在的雙重危機。 脂肪肝合併糖尿病將顯著提升心律不整與衰竭機率 研究指出，脂肪肝與冠狀動脈疾病、心律不整(如心房顫動)以及心室肥厚有顯著關聯。長期下來，心臟結構與功能會發生改變，最終導致心衰竭。值得注意的是，當脂肪肝患者同時患有糖尿病時，發生心律不整與心臟衰竭的風險將大幅上升，血管功能異常也可能造成慢性缺血性胸痛。

採行地中海飲食與規律運動可有效改善肝臟代謝 要降低脂肪肝與心臟病的雙重風險，調整生活習慣是首要任務。醫生建議採行地中海飲食，多攝取蔬果、全穀類、橄欖油與魚類，並避免高糖、高油食物與過量飲酒。在運動方面，每週應進行至少135分鐘的中等強度有氧運動，如快走或游泳，這有助於改善胰島素敏感性並促進脂肪代謝。 控制體重並搭配合適藥物能降低代謝疾病生理損傷 研究證實，體重減輕5%至10%即可改善脂肪肝並降低心臟風險。在藥物治療上，降血脂與降血壓藥物對多數患者安全有效；而針對肥胖或糖尿病患者，使用胰島素敏感劑或腸泌素類藥物，能同時改善體重與肝臟代謝。戒菸與限酒也是保護肝臟與心臟、減少雙重損傷的關鍵。

醫病攜手建立整合照護目標守護肝臟與心血管健康 脂肪肝不再只是肝臟的問題，它與心臟病緊密相連，甚至可能比肝臟併發症更早影響患者健康。將肝臟與心臟健康視為同一個「整合的照護目標」，是降低隱形風險的關鍵。透過調整飲食、規律運動與控制體重，每個人都能主動為自己的健康把關，遠離脂肪肝帶來的雙重威脅。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】