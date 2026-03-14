坐飛機｜坐飛機易頸梗、腰背痛 3個動作改善問題 附預防小物推介

港人出名愛旅遊，一到長假便要坐飛機周圍去。不過在機艙內的狹窄環境，長時間維持相同姿勢，活動空間不足，容易出現頸梗、腰背痛問題，而最嚴重是可能引發經濟艙症候群，即長時間坐著令血液滯留小腿靜脈形成血栓，一旦站起來就有肺栓塞風險，不得不慎！以下3個小運動不妨在搭飛機時多做幾次，讓你精神奕奕到達目的地。
坐飛機｜舒適小物推介
在運動開始前，也有一些小物可以幫助減低坐飛機的不適，例如飛機用頸枕可助承托頭部，減少頸梗問題；用小咕𠱸或大小相若的東西墊住腰部弧位，能減輕久坐之下背部僵硬情況；也可穿著壓力襪，預防久坐腳腫和血栓形成。
坐飛機｜兩側筋膜放鬆(解決肩頸、側邊卡住)
坐姿下，一手往上舉並摸向對側的肩胛骨。
另一手抓住舉起手的手肘，輕輕往上拉，感受腋下被拉開。
身體向側邊微彎(重點是向上延伸而非過度側彎)，鼻吸氣嘴呼氣，重複3次呼吸，換邊再做。
坐飛機｜骨盆前後時鐘(解決腰部僵硬、卡住)
雙腳踩穩，想像肚子裡有一桶水，將水往前方倒出，此時屁股會翹起(骨盆前傾)。
接著想像將水往後方倒出，讓腰部往後凸並貼向椅背(骨盆後傾)。
保持肩膀與頭部不動，僅活動骨盆與腰椎，前傾與後傾算一次，一共做10次。
坐飛機｜小腿訓練(預防水腫、血栓)
雙腳收回靠近身體，身體稍微往前傾，將重心放在腳上。
腳跟踩穩，腳尖用力往上勾起；接著腳尖踩穩，腳跟用力往天花板墊起。
動作要慢且範圍要大，確實做到踩到底與墊到最高，重複20到30下。
坐飛機常見問題
Q：搭飛機長程腳部如何放鬆？
A：可以多做小腿訓練，勾腳尖和踮腳尖輪流做，動作慢、範圍大，有助血液回流之外也可保持腳部放鬆。
Q：搭飛機如何預防血栓？
A：穿著壓力襪，預防久坐腳腫和血栓形成。另外，避免全程都坐在坐位上不動，建議安全情況下每20分鐘走動一下、上上廁所，都有助預防血栓。
Q：長途飛機要頸枕嗎？
A：頸枕可助承托頭部，減少頸梗問題，如果乘坐長途飛機，例如4小時以上，建議使用。