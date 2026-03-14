車禍意外揪出10公分腫瘤緊貼直腸壁 醫：罕見尾腸囊腫好發「中年女性」

許多骨盆腔腫瘤早期缺乏症狀，若有長期排便習慣改變、骨盆悶脹或反覆感染等情形，應及早就醫檢查。

一名44歲的張姓婦人，日前因車禍擦撞送醫，原本在急診只是安排腹部電腦斷層檢查傷勢，卻意外發現婦人的直腸後方，竟藏有一顆直徑達10公分的巨大腫瘤。經轉診至亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科門診，醫生透過大腸鏡與磁力共振進一步評估，確認該病灶為罕見的先天性「尾腸囊腫」(Tailgut Cyst)。婦人確診後驚訝表示，自己過去數十年身體並無腹痛、排便異常等問題，沒想到體內竟藏著腫瘤。

罕見尾腸囊腫好發中年女性 體積過大恐壓迫器官

收治病例的亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫生傅軍毓表示，尾腸囊腫屬於先天性病灶，好發於中年女性，典型位置多在直腸與薦骨之間。由於女性骨盆腔空間狹小、構造複雜，當腫瘤隨時間增大後，往往會壓迫周邊器官，雖然多數為良性腫瘤，但若體積過大，仍有惡化風險，所以臨床上多建議手術切除，避免感染或惡化風險。

傅軍毓醫生指出，以該名婦人為例，腫瘤已緊貼直腸壁，若持續增大，可能壓迫周邊神經與泌尿生殖器官，甚至存在影響腸道功能與惡性變化風險，因此建議婦人進行手術治療。