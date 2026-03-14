車禍意外揪出10公分腫瘤緊貼直腸壁 醫：罕見尾腸囊腫好發「中年女性」

一名44歲的張姓婦人，日前因車禍擦撞送醫，原本在急診只是安排腹部電腦斷層檢查傷勢，卻意外發現婦人的直腸後方，竟藏有一顆直徑達10公分的巨大腫瘤。經轉診至亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科門診，醫生透過大腸鏡與磁力共振進一步評估，確認該病灶為罕見的先天性「尾腸囊腫」(Tailgut Cyst)。婦人確診後驚訝表示，自己過去數十年身體並無腹痛、排便異常等問題，沒想到體內竟藏著腫瘤。
罕見尾腸囊腫好發中年女性 體積過大恐壓迫器官
收治病例的亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫生傅軍毓表示，尾腸囊腫屬於先天性病灶，好發於中年女性，典型位置多在直腸與薦骨之間。由於女性骨盆腔空間狹小、構造複雜，當腫瘤隨時間增大後，往往會壓迫周邊器官，雖然多數為良性腫瘤，但若體積過大，仍有惡化風險，所以臨床上多建議手術切除，避免感染或惡化風險。
傅軍毓醫生指出，以該名婦人為例，腫瘤已緊貼直腸壁，若持續增大，可能壓迫周邊神經與泌尿生殖器官，甚至存在影響腸道功能與惡性變化風險，因此建議婦人進行手術治療。
骨盆構造複雜增加手術難度 術式選擇因人而異
考慮婦人的腫瘤位置深、與直腸緊貼，手術需兼顧完整切除與神經保護，最後醫療團隊是採機械手臂輔助手術完成。傅軍毓醫生解釋，骨盆腔內部解剖構造極其複雜，周圍布滿重要血管、泌尿系統以及支配排尿與性功能的神經幹。傳統手術或一般腹腔鏡在狹窄的骨盆底操作時，器械靈活度受限，這次是採機械手臂輔助手術，僅在腹部留下數個小傷口，順利將腫瘤完整剝離並保留直腸。但他提醒，任何手術都需依個別病況評估，並非所有患者都適用。
出現這些症狀應當心 盡快就醫為上策
傅軍毓醫生提醒，許多骨盆腔腫瘤早期缺乏症狀，若有長期排便習慣改變、骨盆悶脹或反覆感染等情形，應及早就醫檢查。隨著影像與手術技術進步，類似治療的選項更多元，但每種方式都有其限制與風險，患者術前務必要與醫生充分溝通，了解利弊與預期恢復情況，才能做出最適合自身的治療。
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