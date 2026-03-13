鼻鼾｜晚晚打鼻鼾影響枕邊人？唔理或增心臟病風險 即睇睡眠窒息症改善方法

鼻鼾｜甚麼是睡眠窒息症？ 大部分鼻鼾都是由睡眠窒息症引起，在香港也愈來愈普遍，約有4%男性及2%女性患有此病，患者在睡覺時會間歇地停止呼吸，維持10秒或以上的時間，輕微者每小時約有數次；嚴重則每小時出現2、30次，每晚出現過百次窒息。 睡眠窒息症主要分為阻塞性、中樞性及混合性，其中最多人屬於阻塞性。 阻塞性：主要由肥胖引起，脂肪積聚於上呼吸道，使呼吸道變得狹窄，容易形成阻塞。(纖瘦人士也可能因先天因素而出現相關症狀)

中樞性：腦部中樞系統未能有效地傳送呼吸訊號，一般由中風、心臟病或某些藥物等引致。 混合性：同時患有阻塞性及中樞性睡眠窒息症

鼻鼾｜睡眠窒息症常見症狀 嚴重鼻鼾

鼻鼾聲間歇出現，停止後又會突然大聲響起

睡覺時呼吸間歇性停止

用口呼吸

睡夢中驚醒

日間疲倦、容易打瞌睡

記憶力衰退

脾氣暴躁

鼻鼾｜如何改善鼻鼾問題？ 減肥，令身體維持在正常水平 上面提過，如堆積過多的脂肪會令呼吸道被擠壓變窄，就會出現打鼻鼾的情況，因此想改善鼻鼾問題，應盡量將體重減少。一般過重人士只要減肥5公斤以上，就可將鼻鼾問題解決。 避免煙酒 煙酒不但會增加心血管疾病甚至癌症的風險，也會導致鼻鼾！ 食煙會令呼吸道腫脹；飲酒則會降低肌肉的張力、令肌肉鬆弛，因此只要減少煙酒，都可以改善鼻鼾問題。

鼻鼾｜如何改善鼻鼾問題？ 維持正確的睡眠姿勢 枕頭高度及睡姿也是影響扯鼻鼾的關鍵因素，枕頭應避免過高或過但，避免對頸部及喉嚨造成壓迫，導致鼻鼾；而本身有鼻鼾問題的人士，則建議轉為側睡或趴睡，減少壓住呼吸道的機會，從而改善鼻鼾問題。 不過，如果在嘗試以上問題後仍未有改善，或情況非常嚴重，則建議盡早求醫，以改善鼻鼾及睡眠窒息症的問題，降低日後患上不同疾病的機會。

鼻鼾及睡眠窒息症常見問題 Q1. 如何改善鼻鼾聲？ 上面提過，如堆積過多的脂肪會令呼吸道被擠壓變窄，就會出現鼻鼾的情況，因此想改善鼻鼾問題，應盡量將體重減少。一般過重人士只要減肥5公斤以上，就可將鼻鼾問題解決。 Q2. 如何知道自己有睡眠窒息症？ 睡眠窒息症的常見症狀包括嚴重鼻鼾、鼻鼾聲間歇出現，停止後又會突然大聲響起、睡覺時呼吸間歇性停止、用口呼吸、睡夢中驚醒、日間疲倦、容易打瞌睡及記憶力衰退等。