鼻鼾｜晚晚打鼻鼾影響枕邊人？唔理或增心臟病風險 即睇睡眠窒息症改善方法

不少人也有鼻鼾問題，鼻鼾不但會影響自身的睡眠，也會令枕邊人的睡眠質素降低，不但如此，如果經常有日間渴睡及嚴重鼻鼾問題，也可能是睡眠窒息症，如果長期不理會，日後可能會增加高血壓、中風及心臟病的機會，更可能有在睡夢中猝死的風險！
鼻鼾｜甚麼是睡眠窒息症？
大部分鼻鼾都是由睡眠窒息症引起，在香港也愈來愈普遍，約有4%男性及2%女性患有此病，患者在睡覺時會間歇地停止呼吸，維持10秒或以上的時間，輕微者每小時約有數次；嚴重則每小時出現2、30次，每晚出現過百次窒息。
睡眠窒息症主要分為阻塞性、中樞性及混合性，其中最多人屬於阻塞性。
阻塞性：主要由肥胖引起，脂肪積聚於上呼吸道，使呼吸道變得狹窄，容易形成阻塞。(纖瘦人士也可能因先天因素而出現相關症狀)
中樞性：腦部中樞系統未能有效地傳送呼吸訊號，一般由中風、心臟病或某些藥物等引致。
混合性：同時患有阻塞性及中樞性睡眠窒息症
鼻鼾｜睡眠窒息症常見症狀
嚴重鼻鼾
鼻鼾聲間歇出現，停止後又會突然大聲響起
睡覺時呼吸間歇性停止
用口呼吸
睡夢中驚醒
日間疲倦、容易打瞌睡
記憶力衰退
脾氣暴躁
鼻鼾｜如何改善鼻鼾問題？
減肥，令身體維持在正常水平
上面提過，如堆積過多的脂肪會令呼吸道被擠壓變窄，就會出現打鼻鼾的情況，因此想改善鼻鼾問題，應盡量將體重減少。一般過重人士只要減肥5公斤以上，就可將鼻鼾問題解決。
避免煙酒
煙酒不但會增加心血管疾病甚至癌症的風險，也會導致鼻鼾！
食煙會令呼吸道腫脹；飲酒則會降低肌肉的張力、令肌肉鬆弛，因此只要減少煙酒，都可以改善鼻鼾問題。
鼻鼾｜如何改善鼻鼾問題？
維持正確的睡眠姿勢
枕頭高度及睡姿也是影響扯鼻鼾的關鍵因素，枕頭應避免過高或過但，避免對頸部及喉嚨造成壓迫，導致鼻鼾；而本身有鼻鼾問題的人士，則建議轉為側睡或趴睡，減少壓住呼吸道的機會，從而改善鼻鼾問題。
不過，如果在嘗試以上問題後仍未有改善，或情況非常嚴重，則建議盡早求醫，以改善鼻鼾及睡眠窒息症的問題，降低日後患上不同疾病的機會。
鼻鼾及睡眠窒息症常見問題
Q1. 如何改善鼻鼾聲？
上面提過，如堆積過多的脂肪會令呼吸道被擠壓變窄，就會出現鼻鼾的情況，因此想改善鼻鼾問題，應盡量將體重減少。一般過重人士只要減肥5公斤以上，就可將鼻鼾問題解決。
Q2. 如何知道自己有睡眠窒息症？
睡眠窒息症的常見症狀包括嚴重鼻鼾、鼻鼾聲間歇出現，停止後又會突然大聲響起、睡覺時呼吸間歇性停止、用口呼吸、睡夢中驚醒、日間疲倦、容易打瞌睡及記憶力衰退等。