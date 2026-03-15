74歲婆婆「雙重疾病」心血管嚴重阻塞 震波碎石術成功救命

74歲的陳女士是糖尿病及洗腎患者，近來胸悶頭暈、血壓一再飆高，經血管超音波檢查發現其心血管冠狀動脈多處阻塞達90%以上，心肌梗塞風險極高。(網上圖片，示意圖，非陳女士本人)

74歲的陳女士是糖尿病及洗腎患者，近來胸悶頭暈、血壓一再飆高，經血管超聲波檢查發現其心血管冠狀動脈多處阻塞達90%以上，心肌梗塞風險極高，而且阻塞的動脈斑塊鈣化嚴重，血管壁十分堅硬，氣球擴張術很難將血管撐開，如果勉強放入支架，之後會有較高的機率再度狹窄。台灣衛福部彰化醫院心臟科醫生王彥翔施以「血管內震波碎石術(IVL)」成功擊碎鈣化斑塊，並順利植入3支支架，暢通血流。

糖尿病與洗腎病友 易發生血管鈣化

王彥翔醫生表示，臨床上約有三成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，其中，以糖尿病及洗腎患者較容易有血管鈣化問題。糖尿病患者的高血糖環境引發血管內皮的發炎反應，加速動脈硬化鈣化；洗腎患者則因體內的鈣、磷代謝失衡，累積鈣化物沈澱。

先以 IVL 技術精準擊碎鈣化斑塊 再成功植入支架

王彥翔醫生說，目前臨床上常使用旋磨切除術將鈣化斑塊磨除，但較深層的鈣化組織還是有困難，並有造成血管破裂及損傷的風險。因此醫療團隊和病人家屬討論後，決定使用最新的IVL技術，其原理類似打腎結石，利用震波氣球貼近血管壁發出超聲壓力波，精準擊碎堅硬的鈣化斑塊，而不傷及血管組織。在震碎「頑石」後，醫療團隊再以氣球擴張術撐開血管，成功植入3支支架，讓血流恢復暢通。