產後私密處變化困擾多？醫生拆解女性私密治療

針對輕度及中度尿失禁及骨盆鬆弛，目前有多元保守治療方式可依個人狀況彈性搭配，透過不同機轉協助強化骨盆底肌肉功能，治療時間快、不需麻醉。

35歲小梅育有兩名子女，自二寶生產後咳嗽、抱小孩時持續伴隨漏尿，且陰道變得鬆弛，外陰部色澤暗沉，性生活不愉悅，不僅不敢出遠門，也影響夫妻關係，長期承受心理壓力，相當困擾。奇美醫院婦產部婦女泌尿科醫生沈姿岑表示，患者為產後應力性尿失禁、陰道鬆弛及外陰部暗沉，建議接受陰道激光，同時搭配外陰部美白激光治療後，漏尿與陰道鬆弛問題明顯改善，大幅提升生活品質。

沈姿岑醫生表示，女性在產後、更年期、癌症治療或卵巢手術後，因體內雌激素分泌下降及骨盆底肌鬆弛無力，容易導致泌尿與生殖道組織萎縮與功能改變，進而出現尿急、頻尿、漏尿、排尿困難、陰道乾澀或鬆弛等症狀，卻因羞於啟齒選擇默默忍受。研究顯示，約每4位產後女性中就有1位曾出現尿失禁症狀，而在產後一年，仍有超過一半女性持續受到漏尿、尿急困擾。但根據台灣統計，有超過七成受私密處問題困擾的女性未曾就醫，導致生活品質大打折扣。

從「凱格爾運動」開始 「陰道激光」有助改善支撐力

沈姿岑醫生表示，針對輕度及中度尿失禁及骨盆鬆弛，目前有多元保守治療方式可依個人狀況彈性搭配，透過不同機轉協助強化骨盆底肌肉功能，治療時間快、不需麻醉。她提到，初期可從「凱格爾運動」、「生理回饋」治療開始，透過正確訓練提升肌耐力，但需持之以恆。

若希望加強效果，臨床上也可搭配「磁波椅治療」，利用高能量磁波被動刺激骨盆底肌肉收縮，適合難以正確執行凱格爾運動或希望加強訓練效果的女性；而「陰道激光」則透過溫和能量刺激膠原蛋白新生，改善組織彈性與支撐力，療程時間短、不需麻醉，適合忙碌且同時有多重私密處困擾的族群。沈姿岑醫生表示，不同治療機轉相輔相成，針對個人症狀量身打造「複合式」的治療，往往能達到比單一治療更理想的改善成效。