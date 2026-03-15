去旅行｜為甚麼要去旅行？探索世界後會獲得的5個好處

香港人喜歡去旅行這件事應該大家也不會反對。但到底為甚麼要去旅行？對你來說旅行的意義是甚麼？其實旅行不但可以為生活帶來一點樂趣、接觸不同文化開拓眼界，也可以令我們有所成長。
去旅行好處一：擴闊視野
所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，旅行可以令我們接觸世界上不同的文化、人事物等，是書本上未必可以看到的體驗。
去旅行好處二：學習如何做決定
旅行時大至酒店、小至交通上也要做決定，如果一直猶疑不決可能會拖慢行程，反而學會權衡得失，下決定時夠果斷，才可以好好享受旅行中的大小事，也會在無意中加強了這些能力。
去旅行好處三：克服恐懼
旅行中會遇到很多未知的挑戰，包括迷路、搭錯車等等，因此必須要轉換心情，擁抱未知的世界，隨遇而安，就算驚都要勇敢向前行！
去旅行好處四：改善身心健康
過去有研究證實，由於旅行時可以接觸新環境、活動身體、社交互動和培養積極情緒等，可刺激壓力反應，增強身心靈健康及對健康產生正面影響，該研究也證實，每年也旅行的人死於心臟病的風險降低約30%。
去旅行好處五：紓緩緊張及疲勞
休閒的旅行活動可以緩解慢性壓力、肌肉和關節的緊張與疲勞，也可以維持身體的新陳代謝平衡，抑制免疫系統的過度活化，並促進免疫系統的正常運作。