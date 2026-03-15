去旅行｜為甚麼要去旅行？探索世界後會獲得的5個好處

香港人喜歡去旅行這件事應該大家也不會反對。但到底為甚麼要去旅行？對你來說旅行的意義是甚麼？其實旅行不但可以為生活帶來一點樂趣、接觸不同文化開拓眼界，也可以令我們有所成長。

去旅行好處一：擴闊視野

所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，旅行可以令我們接觸世界上不同的文化、人事物等，是書本上未必可以看到的體驗。

去旅行好處二：學習如何做決定

旅行時大至酒店、小至交通上也要做決定，如果一直猶疑不決可能會拖慢行程，反而學會權衡得失，下決定時夠果斷，才可以好好享受旅行中的大小事，也會在無意中加強了這些能力。