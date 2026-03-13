傷腎｜糖尿病患者食1餐外賣 腎出事風險飆升3.76倍 醫生教4招護腎防洗腎

很多人都會聽過吃得太鹹會對腎臟不好，但其實高鹽飲食是如何摧毀腎臟呢？有醫生指出，太鹹的食物會對腎臟造成影響，特別是糖尿病患者，他們只要每天吃多於1茶匙半的鹽，腎功能障礙的風險就會飆升3.76倍。醫生指出，有4大方法有助護腎，以免腎功能變得愈來愈弱，日後需終生洗腎。
傷腎｜糖尿病患食多過1茶匙半鹽
腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指， 根據醫學研究，攝取過多鈉確實會增加罹患慢性腎臟病的風險。以下數據顯示：
研究表明，鈉攝取高的群體罹患慢性腎臟病的風險增加約8.8%。在歐洲族群中，這個風險甚至高達9.7%。
對於糖尿病患者，攝取超過5克鈉的風險會激增至3.76倍，5克鈉大約是一小茶匙半的鹽，只要吃碗公仔麵或外賣就可能超標。
高血壓患者若有高鈉飲食，也會面臨腎功能障礙風險增1.71倍的危機。
林醫生指，這些數據表明，吃太鹹對腎臟的傷害並不是偶然，而是由於高鈉飲食干擾身體的代謝系統。當食物太過高鈉時，就會令體內的胰島素阻抗加劇，使血液中的糖分無法順利進入細胞被利用。不但會令糖尿病患者更難控制血糖，更會形成有害物質不斷刮傷、惡化腎臟裡面脆弱的微血管。
傷腎｜高鹽飲食如何影響腎臟？
林醫生解釋指，腎臟像一座高效的污水處理廠，負責過濾血液中的廢物，並回收對身體有用的物質。不過，這座工廠的內部分為兩個主要區域：
皮質區（VIP輕工業區）：血流和氧氣充足，負責正常的鈉回收。
髓質區（地下重工業區）：血流量較少，負責濃縮尿液。
當攝取過多鈉時，腎臟需要加大工作量以排除過量的鈉，這會導致以下問題：
工作區的「罷工」：當鈉攝取過高，皮質區的細胞選擇關閉回收閘門，拒絕處理鈉，這使得大量鈉直接流入髓質區。
缺氧危機：髓質區的細胞因過度工作而缺氧，導致代謝系統崩潰，細胞必須消耗更多能量卻又缺乏足夠的氧氣，最終可能導致細胞凋亡。
永久纖維化：長期的細胞凋亡會造成腎臟的組織受損，形成不可逆的疤痕組織，醫學上稱為腎臟纖維化，這就是慢性腎臟病的來源，最終走向需要洗腎的命運。
傷腎｜醫生教4招護腎防洗腎
林醫生表示，若果是家中有長輩或自己，有血糖及血壓偏高症狀的狀況，腎臟的防禦力就會比較脆弱。所以，他建議用以下4招保護腎臟：
使用天然香料：用蔥、薑、蒜等替代過多的鹽、醬油和沙茶醬，讓食物原味展現。
避免隱形鈉來源：檢查加工食品的成分如貢丸、麵包、餅乾、甚至運動飲料等，減少鈉攝取。
多喝水與攝取蔬果：蔬果中的鉀可以幫助平衡鈉含量。
減少加工食品：這類食品通常鈉含量高，常常超過每日的建議攝取量。
Q&A：關於吃太鹹與腎臟健康的疑問
Q1: 吃鹹真的會傷腎嗎？
是的，過量攝取鈉會增加罹患慢性腎臟病的風險。研究顯示，鈉攝取高的群體罹患腎病的風險顯著增加。
Q2: 高鹽飲食是如何影響腎臟的？
高鹽飲食會導致腎臟加大工作量，促使腎臟細胞疲憊與缺氧。長期如此可能導致腎臟功能受損甚至纖維化。
Q3: 有高血壓或糖尿病的人該怎麼做？
這些人應特別注意鈉的攝取，因為高鈉飲食會使腎功能障礙的風險顯著增加。建議遵循醫生的飲食指導，保持低鈉飲食。
Q4: 如何減少鈉的攝取量？
使用天然香料替代鹽，避免加工食品，並閱讀成分標示以掌握鈉含量，有效減少鈉攝取的方法。
Q5: 有哪些食物含鈉量特別高？
高鈉食物包括加工食品，如罐頭、貢丸、即食麵、餅乾和運動飲料等。這些產品通常添加了大量的鈉以增強風味。
Q6: 健康人偶爾吃鹹的食物會有影響嗎？
健康人偶爾吃鹹的食物可能不會有明顯影響，但長期而言，持續高鹽飲食可能潛移默化中對腎臟造成傷害，特別是在已經有健康問題的人士身上。