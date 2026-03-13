傷腎｜糖尿病患者食1餐外賣 腎出事風險飆升3.76倍 醫生教4招護腎防洗腎

傷腎｜糖尿病患食多過1茶匙半鹽 腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指， 根據醫學研究，攝取過多鈉確實會增加罹患慢性腎臟病的風險。以下數據顯示： 研究表明，鈉攝取高的群體罹患慢性腎臟病的風險增加約8.8%。在歐洲族群中，這個風險甚至高達9.7%。

對於糖尿病患者，攝取超過5克鈉的風險會激增至3.76倍，5克鈉大約是一小茶匙半的鹽，只要吃碗公仔麵或外賣就可能超標。

高血壓患者若有高鈉飲食，也會面臨腎功能障礙風險增1.71倍的危機。 林醫生指，這些數據表明，吃太鹹對腎臟的傷害並不是偶然，而是由於高鈉飲食干擾身體的代謝系統。當食物太過高鈉時，就會令體內的胰島素阻抗加劇，使血液中的糖分無法順利進入細胞被利用。不但會令糖尿病患者更難控制血糖，更會形成有害物質不斷刮傷、惡化腎臟裡面脆弱的微血管。

傷腎｜醫生教4招護腎防洗腎 林醫生表示，若果是家中有長輩或自己，有血糖及血壓偏高症狀的狀況，腎臟的防禦力就會比較脆弱。所以，他建議用以下4招保護腎臟： 使用天然香料：用蔥、薑、蒜等替代過多的鹽、醬油和沙茶醬，讓食物原味展現。 避免隱形鈉來源：檢查加工食品的成分如貢丸、麵包、餅乾、甚至運動飲料等，減少鈉攝取。 多喝水與攝取蔬果：蔬果中的鉀可以幫助平衡鈉含量。 減少加工食品：這類食品通常鈉含量高，常常超過每日的建議攝取量。

Q4: 如何減少鈉的攝取量？ 使用天然香料替代鹽，避免加工食品，並閱讀成分標示以掌握鈉含量，有效減少鈉攝取的方法。 Q5: 有哪些食物含鈉量特別高？ 高鈉食物包括加工食品，如罐頭、貢丸、即食麵、餅乾和運動飲料等。這些產品通常添加了大量的鈉以增強風味。 Q6: 健康人偶爾吃鹹的食物會有影響嗎？ 健康人偶爾吃鹹的食物可能不會有明顯影響，但長期而言，持續高鹽飲食可能潛移默化中對腎臟造成傷害，特別是在已經有健康問題的人士身上。