中年人飯前飲杯水 輕鬆收身

新年期間吃了很多大餐和糕點，體重難免節節上升。除了調控飲食和多做運動，有研究發現，中老年人士在餐前30分鐘喝500毫升的水，12周後竟比沒喝水的對照組多減掉約2公斤。因為飲水提升了基礎代謝率，也有物理性飽足感，可謂最便宜的瘦瘦針。
多減2公斤
人到中年要減肥殊不簡單，一項於醫學期刊《Obesity》發布的研究，參與研究的超重肥胖的中老年人，只要在三餐前30分鐘喝下500毫升的水，持續12個星期後，飯前喝水組比對照組平均多減掉了約2公斤。
提升代謝率及飽肚感
飯前飲水能瘦身，不只是心理作用，背後其實有兩大科學機制支持。首先飲水後30至40分鐘，基礎代謝率最高可提升約30%，其次是水分能撐起胃部空間，觸發神經訊號傳遞飽感，使單餐熱量攝取明顯減少。
飲水收身3原則
餐前飲水可說是最便宜又無負擔的減肥機制，能幫助阻斷過食的衝動。如果你也想靠餐前飲水收身，可以記住「30、溫度、適量」原則：
• 30：飯前30分鐘最理想，太早喝水已排空，太遲則來不及撐胃。同時也要避免邊吃飯邊大量喝水，以免稀釋胃酸影響消化。
• 溫度：建議飲用溫開水，減少對腸胃過度的冷熱刺激。
• 適量：若患有胃酸倒流、慢性腎臟病或心臟衰竭，就要注意整體飲水量，事前宜先諮詢醫生意見，避免造成器官負擔。