中年人飯前飲杯水 輕鬆收身

新年期間吃了很多大餐和糕點，體重難免節節上升。除了調控飲食和多做運動，有研究發現，中老年人士在餐前30分鐘喝500毫升的水，12周後竟比沒喝水的對照組多減掉約2公斤。因為飲水提升了基礎代謝率，也有物理性飽足感，可謂最便宜的瘦瘦針。

多減2公斤

人到中年要減肥殊不簡單，一項於醫學期刊《Obesity》發布的研究，參與研究的超重肥胖的中老年人，只要在三餐前30分鐘喝下500毫升的水，持續12個星期後，飯前喝水組比對照組平均多減掉了約2公斤。