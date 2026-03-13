脊柱側彎安睡之道

今天是世界睡眠日，但有些人即使有充足的睡眠，卻感到疲倦，這可能與脊柱側彎有關。物理治療師鍾惠文博士指出，「本港脊柱側彎發病率約為1%至3%。雖然這個數字看似不高，但患病後對生活的影響不可小覷，特別是對睡眠質量的影響。受脊柱側彎困擾的患者，其睡眠質素明顯低於一般人，導致這種休息狀態變成進入『戰鬥』模式。」

脊柱側彎自我檢測 鍾惠文指，「由於香港政府設有學生健康服務，許多學生的脊柱問題能夠及早發現。」不過，平時在家也可以進行自我檢測。「可以請家人觀察自己的脊柱是否呈C字形或S字形。此外，也可對著鏡子檢查肩膊和骨盆是否出現不平衡。如果情況嚴重，則需要進一步的醫學檢查。」他進一步指出，「標準的檢查包括向前彎腰至約九十度位置，雙手自然垂下，如果發現背部高低不平衡，則有可能患上脊柱側彎。」

睡不好又傷心肺 脊柱側彎對身體的影響取決於其程度。若角度小於20度，一般對日常生活影響不大；如20至40度，則可能出現一些身體適應問題；而超過40度，脊椎顯著的曲度可能導致較嚴重的變形，進而壓迫胸腹內臟，進一步影響肺活量及心臟健康。 鍾惠文強調，脊柱側彎不僅影響患者的日常生活，還會對睡眠造成負面影響。「研究顯示，這些患者在入睡困難、易驚醒以及睡眠時間偏少的情況上，均較一般人普遍。」

睡得好秘訣 脊柱側彎患者的睡姿選擇至關重要。「趴睡是最不理想的姿勢，因為這會導致脖子扭曲並增加胸腔壓力。仰睡和側睡相對較好。」鍾惠文建議保持頸部的自然生理曲度，這與枕頭的選擇密切相關。「選擇合適高度的枕頭有助維持良好的睡姿，避免長期壓迫頸部肌肉。」

「無論是記憶棉、羽絨還是乳膠枕頭，選擇時最重要的是其承托力。」合適的枕頭能防止脖子過度彎曲，促進良好的睡眠姿勢。若枕頭長期變形，則可能對頸部造成壓力，進而影響睡眠質素。 運動禁忌 運動對健康有益，然而，並非所有運動都適合脊柱側彎患者。鍾惠文表示，「一些需要高度柔韌性的動作，如拱橋，對某些患者來說可能較為困難。」他建議這些患者應避開單邊的運動，例如球類運動、劍擊等，因為這可能導致肌肉發展不平衡，加重脊柱側彎的狀況。而應選擇如游泳等左右平衡性較佳的運動，以保持身體的均衡發展。通過這些運動，患者可以在提升體能的同時，保持脊椎的健康。