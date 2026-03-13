經顱超聲神經調控 減緩柏金遜症徵狀

柏金遜症是神經退行性疾病的一種，令患者的運動能力逐漸喪失，現時主要靠藥物或外科程序減緩症狀。理工大學科研團隊開發新一代「全聲學腦機接口系統」，可透過「經顱超聲神經調控技術」以無創方式作出精準神經調控，為患者帶來新治療方案。 柏金遜症患者因為腦部黑質體退化，未能產生足夠的神經傳遞物質多巴胺，而令大腦不能有效指揮肌肉活動，引致手腳震抖、肌肉僵硬、動作遲緩、步履不穩，須以碎步走路。當病情隨時間逐漸惡化，會完全失去活動能力、口齒不清、吞嚥困難等。

可精準對焦 現時柏金遜症的早期治療多為口服藥物，以緩減徵狀，當情況嚴重至無法用藥控制，則會考慮微創深層腦部電刺激手術。惟此侵入式技術須透過開顱方式將電極植入大腦，具手術風險且方法不能逆轉；而另一種非入侵式技術，如電刺激或腦磁激，則受限於精準度不足，或穿透深度有限。 理大科研團隊開發的腦機接口系統，就能夠解決傳統方法的痛點。理大無創腦機接口研究中心主任、生物醫學工程學系教授孫雷解釋，「音波的物理特性包括了『振幅(amplitude)』和『相位(phase)』，於是能夠做到精準對焦的先天優勢，而且可到達深腦位置。」新一代全聲學腦機接口系統包括128個獨立陣元的經顱稀疏超聲陣列，每個通路可獨立控制，透過動態聚焦及波束定位技術，精準度可達4毫米範圍以內。

回復肌肉活動能力 有關技術治療柏金遜症的原理是，透過聲波刺激現有的黑質體，提升其活躍程度，分泌更多的多巴胺，以取代已凋亡細胞的功能，讓肌肉回復活動能力。研究團隊的小鼠實驗發現，患有柏金遜症的小鼠活動能力平均約為發病前的二至三成，經過兩星期的神經調控治療後，活動能力可回復七至八成。孫雷補充，「這方法對比侵入性的深腦電刺激技術，好處在於如果刺激A靶點無效，還可以重複使用於B靶點、C靶點；深腦電刺激則不可逆，一個位置失敗就不能再用。此外，經顱超聲神經調控技術期望可做到患者有徵狀時接受療程，徵狀減緩後可如常生活，再出現徵狀才再治療，比手術更有成本效益。」

下一步作臨床研究 理大生物醫學工程學系博士畢業生丘志海教授指，現時研究團隊已分別與上海華山醫院、南方醫科大學珠江醫院合作，展開臨床研究，「目前已有20人參與安全性研究，每日接受15分鐘治療，為期兩周，並未發現頭痛等不適和副作用，證實技術安全。」下一步將擴大研究範圍，以驗證療效；並期望將來可以研發出更輕便的家用醫療裝置，患者可安在家中持續治療。