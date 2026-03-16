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健康
出版：2026-Mar-16 17:30
更新：2026-Mar-16 17:30

眼皮跳左吉右凶係真？60歲男眼皮跳不停憂中風 醫生破解「眼瞼痙攣」關鍵

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衛福部彰化醫院眼科醫生粘展瑋提醒，多數眼皮跳動並不需要特殊治療，但若伴隨視力模糊、眼痛、頭痛、肢體無力或口齒不清等症狀，應盡速就醫檢查。

衛福部彰化醫院眼科醫生粘展瑋提醒，多數眼皮跳動並不需要特殊治療，但若伴隨視力模糊、眼痛、頭痛、肢體無力或口齒不清等症狀，應盡快求醫檢查。

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民間流傳眼皮跳「左吉右凶」的說法，常讓眼皮跳不停的人心裡忐忑不安。現年60歲的陳先生，發現自己近3周以來，右上方眼皮常會出現抽動，強度與頻率讓他憂心忡忡，懷疑是不祥之兆，甚至擔心是中風的前兆而趕緊就醫。經衛福部彰化醫院眼科醫生粘展瑋檢查後，確認陳先生的眼壓、角膜及視網膜、視神經均正常，並無器質性病變，診斷其眼皮抽動實為「自律神經失調」所引發的現象。

神經受擾引發眼瞼痙攣 過量咖啡因與熬夜過勞是關鍵

粘展瑋醫生指出，像陳先生這類的眼皮跳動，醫學上稱為「眼瞼痙攣」，主要是眼輪匝肌受到神經影響產生不自主收縮所造成，生活中常見於熬夜、壓力太大精神繃緊、咖啡因攝取過多或長時間用眼後。

眼皮狂跳非中風預兆 留意自律神經失調警號

粘展瑋醫生提到， 許多人擔心眼皮跳是罹患中風的先兆，但實際上，這類症狀通常與自律神經平衡失調有關。像上述提到的生活習慣，會導致神經肌肉反應過度敏銳，部分患者的跳動情況，甚至會持續數周至12個月這麼久，雖然令人困擾，但多半不是嚴重疾病，也通常與中風無直接關聯。

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眼皮抽動合併視力模糊 應盡快求醫排除風險

針對這類非病理性引起的眼皮跳動，粘展瑋醫生指出，大多數眼皮跳動，其實不需要特殊治療，通常透過規律作息、減少刺激性飲品、適度休息與放鬆壓力，症狀往往會逐漸改善。但如果眼皮跳動嚴重到影響睜眼，或合併臉部其他肌肉不自主抽動，就屬較嚴重的眼瞼痙攣，需進一步評估治療。臨床上，可考慮透過施打肉毒桿菌素來放鬆局部肌肉，緩解不適感。

此外，粘展瑋醫生也提醒，眼皮跳動若伴隨視力模糊、眼痛、頭痛、肢體無力或口齒不清等症狀，就不能單純視為眼皮跳，就可能不是單純的眼瞼痙攣，應盡速就醫檢查排除其他病因。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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