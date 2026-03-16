男性晨勃時有時無係正常？醫揭露3大關鍵機制 超過3個月冇感覺要注意

不少男性曾好奇「為甚麼有時有晨勃，有時卻沒有」，台灣尿失禁防治協會理事長，同時也是國防醫學大學預防醫學研究所所長、泌尿外科醫生蒙恩指出，所謂晨勃其實是「夜間陰莖勃起(NPT)」，屬於睡眠中的正常生理現象，與神經、血管功能及雄性荷爾蒙3大機制有關，若偶爾沒感覺到，不必過度緊張，但若發現連續數月明顯減少，可能就是身體發出的警號。

夜間勃起在睡著時可能多次出現 未察覺不代表沒有 蒙恩理事長受訪時說，男性晨勃主要發生在睡眠的「快速動眼期(REM)」，此時大腦會抑制交感神經，讓副交感神經主導，神經末梢釋放一氧化氮(NO)，使陰莖海綿體血管放鬆、血液流入而勃起。事實上，夜間勃起其實不只一次，只是清晨醒來時較易察覺，因此才被稱為晨勃，若有這個生理現象，通常代表雄性荷爾蒙(睾酮)、血管功能、神經傳導正常。 壓力大、睡不好都會影響勃起功能 蒙恩理事長也說，睡眠質素往往是影響夜間陰莖勃起的關鍵因素，而因慢性壓力導致的熬夜、失眠，或有睡眠窒息症(Sleep Apnea)，也都會影響快速動眼期的生理機制。他就分享，一名40多歲工程師因工作壓力大，加上有睡眠窒息症，與另一半親密行為時發現性功能下降而就醫，結果荷爾蒙檢驗並無異常，經睡眠治療並調整生活形態後，才逐漸恢復正常。

此外，不良生活習慣也是風險因素，蒙恩理事長說，抽菸會破壞血管內皮功能，過量飲酒會抑制神經系統，糖尿病與高血壓則分別影響神經系統與血管功能，都可能讓晨勃頻率減少，甚至出現明顯性功能障礙。

晨勃像「身體的鬧鐘」 無故消失要當心 蒙恩理事長表示，晨勃有點像男性身體的鬧鐘，若原本情況正常，後來明顯減少或消失，可能代表血管功能、神經或內分泌系統出現問題，當年輕男性出現，應檢視壓力與生活習慣，若為中年男性則要留意三高(高血壓、高血糖、高血脂)或雄性荷爾蒙下降，尤其50歲以上男性常出現性慾下降、對刺激反應變弱等「男性更年期」情況，也會讓晨勃變得較不明顯，甚至消失。 至於天氣變化是否會影響晨勃，蒙恩理事長說，環境氣溫確實會影響人體血管收縮或擴張，但實際上還會受到室內溫度影響，也就是否開冷、暖氣，或就寢時的蓋被厚度、睡眠質素等因素影響，因此天氣冷熱不是直接造成有無勃起的主要因素，但季節變化可能影響人的心理狀態，而晨勃本身則較偏向生理機制。

甚麼時候該求醫？男性可檢視 3 情況 蒙恩理事長表示，當男性連續3個月以上沒有晨勃，或在此期間發現勃起硬度明顯較以往下降，且持續時間也縮短，進而導致性行為表現退化，就應及早就醫評估，但若只是偶爾沒有晨勃，則不需過度恐慌，放鬆心情並盡可能維持正常作息，就是較好的保健方式。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】