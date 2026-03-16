回南天殺到 濕邪可致病

當氣溫偶有反覆，但整體氣溫大致回升，濕度明顯提升時，就代表回南天已經來到。註冊中醫師古鎧綸提醒，春天外濕旺盛，也是濕邪最多的時期，如長期處於潮濕環境，不但會令人無精打采，更會影響體內的氣血運行，減弱臟腑功能。
濕邪在中醫學中被稱為六淫之一，古鎧綸解釋，凡是邪氣都會致病，但未必是細菌或病毒感染的病，中醫說的濕邪可能只是氣候轉變所帶來的不適，特點包括「重、濁、黏、滯」。
影響氣血運行
回南天不止環境會令人覺得「黐立立」，也會影響我們的氣血運行及臟腑功能。古鎧綸指，春天或回南天時中醫一般會建議要著重健脾袪濕，溫通陽氣，同時也要注意起居的調護，「由於皮膚無時無刻都在接觸外間的空氣，當空氣變得又濕又黏時，我們的身體狀態多少也會受濕邪影響，整個人感覺很重，好像穿了一件未乾透的衣衫，一直拉我們向下，不但會造成四肢無力、影響脾胃等內臟功能。而脾胃正主消化，因此春天也很常見食慾不振、腸胃不適等。」
古亦提到，濕疹的「濕」字正正是因潮濕而來，所以春天也是好發濕疹或風癩(蕁麻疹)等皮膚病的季節。
觀察身體部位
調理上，中醫會根據春天「重、濁、黏、滯」4個特點四診合參，一般人想知自己是否濕重，也可透過觀察身體部位的不同變化。當身體水液無法代謝，就會積聚在舌頭上，如舌頭看起來肥厚、變闊，並長期頂著兩邊嘴角者(伸舌滿口) ，此屬氣虛的表現；如舌頭肥大，舌邊伴有波浪紋，則屬脾虛濕盛。另外也可觀察舌苔的狀況，古鎧綸稱，正常的舌苔是薄薄一層的白色，但如舌苔很厚很白，甚至出現塊狀，多為寒濕表現；如舌苔呈淡黃色，則多為濕熱。
除舌頭外，大便也反映身體狀況。如果大便黏住馬桶、不成形、排便不暢順、或大便後有殘便感，也屬於濕重的症狀。另外女性如體內濕氣太多，臉部、T字位、頭髮也可能會特別容易出油。其他濕重症狀包括：多痰、睡覺流口水、水腫等。
袪濕湯平和人人可飲
至於近年大家經常提到的春睏，古鎧綸解釋未必完全與濕重有關，精神狀態較差，稱為清陽不升；加上如本身脾胃差，無論食幾多身體也未必吸收到，因此春睏不止受外在因素影響，也建基於患者本身的身體狀況。
春天食療上，切忌盲目利水袪濕，應盡量令身體達到平衡狀態。港人愛飲的袪濕湯如清補涼或粉葛赤小豆扁豆豬骨湯等相對平和，不論甚麼體質，春天時節偶爾飲一兩次亦無傷大雅。