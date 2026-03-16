回南天殺到 濕邪可致病

當氣溫偶有反覆，但整體氣溫大致回升，濕度明顯提升時，就代表回南天已經來到。註冊中醫師古鎧綸提醒，春天外濕旺盛，也是濕邪最多的時期，如長期處於潮濕環境，不但會令人無精打采，更會影響體內的氣血運行，減弱臟腑功能。

濕邪在中醫學中被稱為六淫之一，古鎧綸解釋，凡是邪氣都會致病，但未必是細菌或病毒感染的病，中醫說的濕邪可能只是氣候轉變所帶來的不適，特點包括「重、濁、黏、滯」。

影響氣血運行

回南天不止環境會令人覺得「黐立立」，也會影響我們的氣血運行及臟腑功能。古鎧綸指，春天或回南天時中醫一般會建議要著重健脾袪濕，溫通陽氣，同時也要注意起居的調護，「由於皮膚無時無刻都在接觸外間的空氣，當空氣變得又濕又黏時，我們的身體狀態多少也會受濕邪影響，整個人感覺很重，好像穿了一件未乾透的衣衫，一直拉我們向下，不但會造成四肢無力、影響脾胃等內臟功能。而脾胃正主消化，因此春天也很常見食慾不振、腸胃不適等。」