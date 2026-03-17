浸腳｜浸腳助安眠減壓 食太飽/酒後浸腳恐心血管出事 醫生揭5類人禁止浸腳 嚴重恐截肢

浸腳｜為甚麼要浸腳？浸腳助安眠減壓 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，當天氣冷時，晚上的足浴是一個最常被建議的簡單保養 。根據2024至2025年發表的研究，特別是發表在《BMC Geriatrics》及相關臨床研究期刊上的數據，浸腳(熱水足浴)有兩大主要好處：

1. 改善睡眠 睡眠醫學研究指出，人要進入深層睡眠，核心體溫(Core Body Temperature)必須下降。浸腳能啟動「睡眠開關」，透過讓腳部擴張血管，促進血液流向肢體末梢，幫助核心體溫下降，進而縮短入睡時間。 2. 調節自律神經 研究顯示，適度的溫水足浴可以降低交感神經活性，提高副交感神經活性，有助於緩解壓力和焦慮，穩定血壓。 天氣涼 衣服穿夠手腳仍冰冷？營養師教吃15大保暖食物

浸腳｜怎樣浸腳才最有效又安全？ 劉醫生指，要泡得有效又安全，需遵循以下條件：

1. 水溫控制：40℃ 42℃ 最佳水溫可以有效擴張血管，但不會燙傷皮膚。對於長輩或敏感肌膚者，建議控制在40℃以內。 2. 水位高度：至少蓋過三陰交 水位最低需蓋過腳踝，最佳高度為超過內踝骨上四指寬(約20cm)，可以增加血液回流的效果，小腿被稱為「第二心臟」，溫熱這裡更能促進全身血液回流。 3. 時間長度：20分鐘 研究指出，浸腳20分鐘效果最佳，避免超過30分鐘，以減少脫水和心跳過快的風險，標準是泡到背部或額頭「微微發汗」就可以停止。

浸腳｜食太飽/酒後浸腳恐心血管出事 5類人禁止浸腳 劉醫生提醒，儘管浸腳有益，但以下族群需特別小心或禁止： 1. 糖尿病患者 由於糖尿病患者對熱的感覺遲鈍，極易燙傷，。嚴重可能導致燙傷、感染甚至截肢。建議若要泡，須由家人代測水溫，控制在37℃ 38℃，時間縮短至10分鐘。 2. 嚴重的靜脈曲張 高溫會令血管擴張，加重病情，導致血液淤積，建議抬腿休息更為理想。 3. 嚴重的動脈血管疾病

若走路走不遠腳就會痛，即歇性跛行，即代表動脈阻塞。熱水加速代謝而增加耗氧，但阻塞的血管無法供氧，可能導致組織缺血。 4. 足部有傷口或急性感染 有傷口或感染的部位不宜接觸水，以防擴散感染。 5. 飯後或酒後 飯後強烈建議等待一小時以上再浸腳，以免影響消化；酒後浸腳可導致頭暈或心血管意外。 劉醫生表示，「寒從腳下生，病從寒中來」。透過正確的浸腳方法，可以有效促進健康和提高免疫力。建議大家分享這些資訊，幫助身邊有需要的人，特別是那些有失眠問題或手腳冰冷的朋友與家人。

浸腳常見問題解答FAQ： Q1：浸腳有甚麼好處？ A1：浸腳能改善睡眠，幫助核心體溫下降，並調節自律神經，放鬆減壓，對血壓穩定也有幫助。 Q2：浸腳的最佳水溫是多少？ A2：最佳水溫為40℃到42℃。這個溫度能有效擴張血管，但不會燙傷皮膚。對於長輩或敏感肌膚者，建議不超過40℃。 Q3：水位應該高度多少？ A3：水位至少應蓋過腳踝，最佳高度是超過內踝骨上四指的高度(約20cm)，以促進全身血液回流。

Q4：浸腳的最佳時間多長？ A4：建議浸腳時間為20分鐘，過長(超過30分鐘)可能會導致心跳加快或脫水。 Q5：糖尿病患者可以浸腳嗎？ A5：糖尿病患者不建議浸腳，因為對熱的感覺可能遲鈍，容易燙傷。如必須浸腳，水溫應控制在37℃-38℃，並縮短至10分鐘。 Q6：浸腳後出現不適該怎麼辦？ A6：如果在浸腳後出現不適，如頭暈或心跳劇烈，應立即停止浸腳，並尋求醫療幫助。