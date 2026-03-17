超級長者 大腦超多年輕神經元 減腦退化風險

有些人到8、90歲，依然精靈過人，幾十年的大小事都記得清清楚楚，但有些則年紀輕輕，剛步入中年便已經十分健忘。研究發現，這情況確實出現，因為有些人的大腦老得較慢，甚至維持比中年人更多的年輕腦細胞。

年輕神經元數量驚人 一項刊載在《Nature》的研究，美國西北大學的團隊深入分析被稱為「超級長者」(Super Agers)的大腦樣本，發現這些記憶力遠超同齡人的80、90歲長者，大腦內新生的年輕神經元數量，不但是認知能力正常同儕的2倍，甚至是阿茲海默症患者的2.5倍，更令人驚訝的是，這些年輕細胞數量甚至超越30至40歲的中年人。

研究團隊認為，年輕的神經元就像大腦裡的新血，擁有極強的可塑性，能迅速生長並修補神經網絡，而負責供養神經細胞的支援細胞和掌管記憶迴路的關鍵神經元互相配合，打造出一個高度營養的生態系統，持續滋養這些年輕細胞，大腦在持續的「保養」下自然老得較慢。

未必可逆轉或複製 不過，他們指這不代表老化可以被完全逆轉，而是顯示不同人的老化速度存在著生物學上的差異，這類超級長者可能帶有先天的基因優勢，且非單靠後天努力就能改變或複製，但維持良好的飲食習慣、規律的運動及優質的睡眠，仍是保護大腦、減緩退化的最有效方法。