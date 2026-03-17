夜晚暴露強光下唔只干擾睡眠！研究：心衰竭風險增逾五成

睡眠品質的好壞向來被認為與健康密切相關，而光源不僅干擾夜間睡眠，也可能影響心血管健康。研究發現，夜晚暴露在明亮光源下，心臟衰竭、心肌梗塞、中風等嚴重心血管疾病風險大幅增加，推測與光線影響身體的晝夜節律有關，專家也提醒大眾在睡前應注意光線強度，降低健康威脅。

研究長期追踪近９萬人 揭示夜光與心臟疾病關聯 CNN報道，這項研究由澳洲弗林德斯大學FHMRI睡眠健康中心研究團隊領導，共納入近8.9萬名英國參與者，追蹤長達9.5年，研究開始前將已患有心血管疾病的人被排除。研究團隊利用腕戴式設備，記錄凌晨12:30至早上6點之間的光照暴露情況，累積超過1,300萬小時的光線數據，研究結果已於2025年10月刊登於《美國醫學會網路開放期刊》(JAMA Network Open)。 研究結果顯示，在最強的光線環境下睡覺的人，心臟衰竭風險增加56%，心肌梗塞風險增加47%，冠狀動脈疾病風險增加32%，中風風險增加28%。控制了運動量、飲食、睡眠習慣與遺傳因素後，上述風險仍明顯較高。

研究也指出，女性與年輕族群特別容易受到夜光影響。過去研究曾表示，女性通常對心臟疾病具有一定的天然保護優勢，而本次研究顯示，女性夜間暴露高亮度光線時，其心臟衰竭風險與男性相近，也是重要發現之一。 光線干擾晝夜節律 推測因此破壞心血管健康 研究的主要作者、弗林德斯大學FHMRI睡眠健康中心Daniel Windred研究員指出，晝夜節律控制著身體幾乎所有細胞與組織，並將光線和黑暗分別視作清醒和入睡的訊號，先前已有研究證實晝夜節律(circadian rhythm)紊亂為心血管健康不良的已知風險因子之一。他進一步推測表示，在本該是黑暗的夜晚反覆暴露在強光下，會擾亂身體的晝夜節律，從而增加患上嚴重心臟疾病的風險。

研究團隊說明，光照擾亂晝夜節律已被證實與心血管和代謝過程有關，可能導致血管細胞受損、血壓升高，以及增加血栓形成的機率，進而提升中風與心肌梗塞風險。此外，夜間光線也可能被身體視為壓力來源，使心跳加快、壓力荷爾蒙上升、血糖與胰島素分泌異常，並引發炎症反應，增加心血管的負擔。

改掉開燈睡覺習慣 專家籲「光線管理」納疾病預防 研究共同作者、弗林德斯大學臨床醫學與公共衛生學院Andrew Phillips副教授表示，這不只是輪班工作者或住在明亮城市的人才會面對的狀況，像在床上滑手機、開著電視或臥室燈睡覺等室內的弱光源，也可能產生影響。Windred研究員則建議，大眾可透過拉上遮光窗簾、戴眼罩、調暗燈光、避免在睡前使用手機或平板等方式，減少夜晚的光線暴露。 研究團隊表示，保護自然睡眠節律或許可納入心臟疾病的預防策略之一，提醒要認真對待自己的生理時鐘。不過，團隊也強調，本研究僅顯示夜間光線暴露與心血管疾病之間存在相關性，並未證明光線直接導致疾病。同時參與者所處環境的光線來源不明、追蹤期間較短、睡眠品質細節不足，且族群以白人為主(97%)，因此團隊呼籲，未來可對家庭、醫院和城市的照明規範進行更多研究，深入了解夜間光照的可能影響。