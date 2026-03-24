【轉季急救】明明有瞓夠都覺得好攰？大學揭開「隱性透支」真相！熱捧1.3cm超迷你「紓緩神物」 3大指南教你揀對高品質魚油

踏入三月，香港迎來乍暖還寒的春季，濕度狂飆的「回南天」與忽冷忽熱的氣溫輪流交替。最近的你，是否經常出現以下情況：明明每晚都有瞓夠，但日頭依然覺得極度疲倦、成身重甸甸？開會時經常「腦霧」無法集中精神？甚至原本穩定的腸胃、皮膚又開始反覆發作，連最近一次的體檢報告，三高指數都悄悄「踩界」？ 很多人遇到這些轉季的「亞健康」症狀，第一時間只會狂飲咖啡提神，或者歸咎於自己「熱氣」和壓力大。但醫學界警告，這些看似微不足道的生活小毛病，其實是身體正在發出「內在嚴重失衡」與「細胞過勞」的最後求救信號！

揭開轉季疲勞的真正元兇：英國大學證實你的基因正在「隱性透支」！ 為甚麼一轉季，身體就容易出狀況？這並非你的錯覺！頂尖科學期刊《Nature Communications》曾發表一項由英國大學主導的破天荒研究。團隊分析了全球逾萬人的血液樣本，發現人體的免疫基因擁有「季節性時鐘」。 研究明確指出，每逢冬春轉季、乍暖還寒之時，人體機制會自動轉為「高壓耗損狀態」。此期間，血液中刺激身體反應的介白素-6（IL-6）及C-反應蛋白（CRP，一種壓力與失衡指標）會顯著飆升1。加上現代人經常依賴外賣，攝取過量容易引發內在負擔的「Omega-6 脂肪酸」，令身體長期處於緊繃的「慢性透支」狀態。這直接消耗了大量能量，導致你極度疲倦、記憶力變差，甚至加速心血管老化。要真正平息體內的無名火，單靠休息並不足夠，你必須主動出擊！

醫學界首選「內在平衡保養法」：美國醫學院發現魚油能主動關閉耗損機制！ 既然轉季的生理波動避無可避，我們該如何應對？近年醫學界與養生圈子極度推崇補充高質素的Omega-3（魚油），其強大的紓緩與平衡機制，早已獲得多項國際權威期刊的肯定： • 美國醫學院的重大發現（主動紓緩失衡）：權威學者Charles N. Serhan教授團隊發現，魚油中的EPA和DHA進入人體後，會被轉化為一種名為「消退素（Resolvins）」的超級微型分子。它的作用就像是身體的「煞車掣」，能夠主動發出信號，終止持續的內在失衡反應，從根源紓緩轉季的疲勞與不適2。

• 英國大學實證（擊退疲勞與壓力指標）：國際營養學權威Philip C. Calder教授的研究證實，持續補充高濃度Omega-3，能顯著降低血液中因轉季而飆升的CRP及IL-6等壓力指標3。而美國大學的雙盲測試更發現，補充Omega-3不僅令內在刺激因子下降，連帶受試者的疲勞感與焦慮感也大幅減少了20%4！ 食極都無效？買錯隨時傷身！都市人必睇的「魚油3大挑選避坑指南」 雖然知道魚油好處多，但市面上的品牌多如繁星。很多人買了平價魚油回家，卻覺得「食咗等如冇食」，甚至因為氣味而卻步。想真正達到日常保養效果，入手前必須認清以下3大極度嚴苛的挑選條件：

❌避坑1：濃度低於80%的魚油，你吃下的是「雜質」平價魚油Omega-3濃度可能只有30%，剩下的70%都是無效的飽和脂肪。 ✅【正確對策】：美國心臟協會（AHA）的保健指引強調，要達到顯著的護心效果，Omega-3濃度必須超過80%的「高濃度、高純度」標準。 ❌避坑2：傳統EE型態吸收率極低，變相浪費金錢，食落肚不等於身體吸收到！傳統EE型態需要身體分泌額外酵素慢慢分解。 ✅【正確對策】：首選最新一代的「rTG型態」，其結構最貼近人體自然吸收模式，醫學實證吸收率比一般魚油激增高達300%！

❌避坑3：歐美品牌膠囊如「子彈」般巨大，腥味令人作嘔 許多傳統品牌的魚油體積巨大，吞嚥極易卡喉嚨，加上陣陣魚腥味令人望而生畏。 ✅【正確對策】：選擇為亞洲人設計的「迷你尺寸」，以及採用特殊除腥技術的產品。 美容養生界口碑嚴選：完美擊破所有痛點！「達摩本草92% rTG醫療級高濃度魚油」

達摩本草92%Omega-3 rTG醫療級高濃度魚油

綜合以上三大嚴苛標準，對比市面上多款人氣保健品後，最終脫穎而出、真正做到「零負評」的，必定是這款專為亞洲人體質及痛點打造的「達摩本草92% Omega-3 rTG醫療級高濃度魚油」！

它不僅數據規格達到頂級標準，更完美解決了都市人「怕大粒、怕腥臭」的心理關口，絕對是轉季深層調理、強健心腦血管的終極法寶： 🏆核心亮點一：獨家1.3cm超迷你尺寸（告別吞嚥恐懼！）達摩本草突破技術樽頸，特別研發出長度僅約1.3cm的「超迷你XXS尺寸」膠囊。體積比市面一般魚油大幅減少達57%！實測吞服時真正做到「零窒礙、無壓力」，連長輩或兒童都能輕鬆持續服用，大大提升全家人的日常補充意願。

🏆 核心亮點二：極致高濃度92%+激增300%吸收率 採用專利低溫萃取技術，將Omega-3濃度極致濃縮至高達92%（蘊含46%EPA及38%DHA 黃金護心活腦比例）。配合最高等級的rTG型態，確保每一滴純淨的修護精華都能被身體100%徹底吸收，極速為身體大掃除，真正做到「食一粒等於別人食幾粒」的高效能。

🏆核心亮點三：100%零腥味！榮獲IFOS五星級純淨認證 嚴選來自南太平洋無污染海域的秘魯野生小型鯷魚，配合 SPD 專利淨化技術，做到真正「零魚腥味」。產品更榮獲國際最高殿堂級的 IFOS國際魚油標準「5星級」認可，並首創「每批次獨立化驗報告全面公開」，透明度極高，安全標準堪稱業界天花板！

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1 Dopico, X. C., et al. (2015). Nature Communications, 6, 7000. 2 Serhan, C. N. (2007). Annual Review of Immunology, 25, 101-137. 3 Calder, P. C. (2015). Biochimica et Biophysica Acta (BBA), 1851(4), 469-484. 4 Kiecolt-Glaser, J. K., et al. (2011). Brain, Behavior, and Immunity, 25(8), 1725-1734.