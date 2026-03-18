肥胖威脅多 早介入減風險

世界衛生組織早於1996年將肥胖定為慢性疾病，其構成的健康威脅也愈來愈大。心臟科專科醫生曾子欣認為，遺傳、現代人的飲食習慣，及科技過於發達，都是導致肥胖的主因。除了可用身高體重指數(BMI)量度外，也可用量度腰臀比例計算。盡早改善肥胖問題，可將患上相關疾病的風險降低。 只要BMI高於23就已經屬於過重，不過某些情況下BMI未必能作準，包括對於肌肉發達脂肪量少的人士，BMI也可能會高，因此如針對平均體形的人才可以BMI作準；其他量度方法則包括計算體重、身高比例，或腰臀比例等。如男性腰圍多於36吋、女性多於32吋；如計腰臀比例，男性0.9、女性0.85為肥胖。

肥胖藏健康隱憂 肥胖不只影響外形，更嚴重是帶來很多健康隱憂。首先肥胖會導致細胞功能運作不正常，其他疾病也包括因胰島素失效而引起糖尿病、血壓高、膽固醇高等的肥胖綜合症。曾子欣強調，肥胖會增加身體的負荷，也會造成睡眠窒息、胃酸倒流、關節負荷大、內臟發炎等；情緒上則可能因過重而遭受歧視，或因難以減肥而出現各種情緒問題。 減極唔瘦考慮求醫 當然如只是輕微過重，可考慮以運動及飲食控制，例如增加運動量，保持卡路里消耗比攝取大，但如這方法實行一段時間後仍無效或本來已屬嚴重超重，就要考慮求醫，以藥物介入來控制體重。惟過去使用的藥物成效不大，副作用較多如心跳紊亂、心律不正、腸胃不適、失禁，甚至有生命危險。至近年才開始出現副作用較少的藥物及針劑。

減重針劑較以往使用的藥物效果更好，副作用也相對較少，惟仍有小部分腸胃影響，如作嘔作悶、食慾下降、肚瀉及便秘等。而近日改良後的新配方再將副作用減少，病人也更易適應，亦有效於減少內臟脂肪，尤其脂肪肝。

須配合飲食和運動 不過就算用藥或減重針劑後，也要配合飲食控制及運動才可達到最佳效果。曾子欣強調，針劑只是輔助，病人要先戒口或做運動，無效的情況下醫生才會處方針劑作治療。有關針劑的現行數據只囊括18至75歲，如屬於這年齡層以外，或未有足夠的數據支持，成效及風險也是未知；懷孕或母乳餵哺的婦女、有胰臟炎紀錄及家族性甲狀腺癌患者也不應使用。另外肝腎功能較差者，打針前也應諮詢醫生意見。

勿亂買坊間水貨 曾子欣分享，有一名30多歲的女患者曾試過不同方法減肥，包括戒口、運動，也試過坊間不同的燃脂產品。後來試用針劑治療，首月仍未覺得有效，但隔月起開始有效，不但更健康，心情也好轉。 近日市面上出現不少「瘦瘦筆」水貨甚至假貨，曾子欣提醒，醫生經評估及檢查後才會處方有關針劑，如自行購買來歷不明的產品，一來可能是假貨；二來就算是真貨，其運輸過程也未必安全，胡亂使用可能對身體有害甚至有潛在風險。