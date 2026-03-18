喝酒｜常喝酒酒量會愈練愈好？唔易醉食道癌風險高10倍 醫生揭3大風險

酒量變好等於不怕酒精了嗎？有醫生指，許多人會認為只要常常喝酒就可以練得好酒量，能夠千杯不醉對酒精免疫，但其實當酒量變好，食道癌風險也會高10倍。醫生拆解原因，並指出3大風險。

長期飲酒會使大腦的GABA受體和NMDA受體適應，導致喝酒時較不容易感到暈眩或醉。

重症科醫生黃軒在其 Facebook專頁 上分享指，很多人常覺得自己的酒量變好，但醫生提醒，這只是大腦的自我騙局。因為人體的酒量是按基因固定的，而且特別是大部分亞洲人的基因都不適合喝酒。酒量變好即代表代謝能力變好，但這個能力卻無法被訓練而得到改變。黃醫生解釋指，若覺得酒量變好，可能是以下原因：

乙醛的濃度並未降低。儘管你感覺能喝得更多，但身體承受的毒素實際上沒有減少。

喝酒｜亞洲人飲酒易臉紅心跳加速？唔易醉食道癌風險高10倍

黃醫生指，由於亞洲人中，約30%至50%帶有ALDH2基因變異，這種基因影響乙醛的代謝，當乙醛分解速度變慢，導致乙醛的累，而引發臉紅、心跳加速、頭暈與噁心，即所謂的「亞洲flush syndrome」。

一旦身體對酒精的耐受能力增加，喝酒的頻率可能也會上升。酒精中的乙醛被認為是IARC第一級致癌物，與食道癌、頭頸癌及肝癌有直接關聯，其中食道癌風險更可高至3至10倍，而ALDH2缺陷者在飲酒後食道癌的風險顯著增加。