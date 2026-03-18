喝酒｜常喝酒酒量會愈練愈好？唔易醉食道癌風險高10倍 醫生揭3大風險

酒量變好等於不怕酒精了嗎？有醫生指，許多人會認為只要常常喝酒就可以練得好酒量，能夠千杯不醉對酒精免疫，但其實當酒量變好，食道癌風險也會高10倍。醫生拆解原因，並指出3大風險。
喝酒｜常喝酒酒量會愈練愈好？
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，很多人常覺得自己的酒量變好，但醫生提醒，這只是大腦的自我騙局。因為人體的酒量是按基因固定的，而且特別是大部分亞洲人的基因都不適合喝酒。酒量變好即代表代謝能力變好，但這個能力卻無法被訓練而得到改變。黃醫生解釋指，若覺得酒量變好，可能是以下原因：
1. 大腦耐受程度增加：
長期飲酒會使大腦的GABA受體和NMDA受體適應，導致喝酒時較不容易感到暈眩或醉。
2. 實際影響：
乙醛的濃度並未降低。儘管你感覺能喝得更多，但身體承受的毒素實際上沒有減少。
喝酒｜亞洲人飲酒易臉紅心跳加速？唔易醉食道癌風險高10倍
黃醫生指，由於亞洲人中，約30%至50%帶有ALDH2基因變異，這種基因影響乙醛的代謝，當乙醛分解速度變慢，導致乙醛的累，而引發臉紅、心跳加速、頭暈與噁心，即所謂的「亞洲flush syndrome」。
一旦身體對酒精的耐受能力增加，喝酒的頻率可能也會上升。酒精中的乙醛被認為是IARC第一級致癌物，與食道癌、頭頸癌及肝癌有直接關聯，其中食道癌風險更可高至3至10倍，而ALDH2缺陷者在飲酒後食道癌的風險顯著增加。
黃醫生強調，酒量的「變好」並不意味著身體的代謝能力提高，而是表示大腦對酒精的毒性反應減弱，導致你忽略毒素的存在。臉紅反而是一種身體的警訊，顯示出乙醛的累積與潛在的健康風險。因此，要對自己的酒精攝取保持警覺，並了解真正的身體狀況。
常見問題 FAQ
Q1. 酒量真的能「練出來」嗎？
酒量的感覺可能會變好，但實際上是大腦的耐受程度提高，並不是你的代謝能力變強。
Q2. 為甚麼有人感覺酒量變好？
長期飲酒影響大腦中的GABA和NMDA受體，這使得你不容易暈或醉，但這並不代表體內的乙醛濃度下降。
Q3. ALDH2 基因變異對酒量有甚麼影響？
約 30%至50%的亞洲人擁有ALDH2基因變異，這導致他們對乙醛的分解能力較差，從而出現臉紅、心跳加速等反應。
Q4. 乙醛為甚麼危險？
乙醛是IARC第一級致癌物，與食道癌、頭頸癌和肝癌等疾病有直接關聯。
Q5. 臉紅代表甚麼？
臉紅不是酒量差的表現，而是身體對乙醛累積的警告，應該引起重視。