營養師教路 下午茶輕盈之選！告別升糖陷阱

在三點三這個熟識的時刻，相信無論是上班族還是學生，或許都會感到些許飢餓，但又尚未到晚飯時間，許多人選擇食塊餅乾、麵包或一包薯片暫時充飢。但這些選擇往往被標籤為「高升糖指數」的不健康食物，進食後血糖猶如坐過山車般起伏，短時間內又會再次感到飢餓，更可能令人昏昏欲睡，影響下午的工作效率或學習專注力。不少人亦會選擇營養豐富的水果，但在辦公室或學校清洗及準備卻不夠方便，那麼既要快捷方便又要健康輕盈，還有第三個選擇嗎？

輕盈乳酪飲品 照顧腸道同時為心理健康把關 營養師李杏榆（Annie）推介，追求健康人士不妨用一支乳酪飲品作下午茶餐！活性乳酸菌是益生菌的一種，益生菌好處多多，既有助促進腸道健康，又能提升整體免疫力。而且更有研究證實，益生菌中有一種名為副乾酪乳桿菌（Lacticaseibacillus paracasei）的成份，通過改善腸道微生態，竟有助舒緩壓力及緊張情緒，甚至能夠改善睡眠質素(i)。換言之，照顧好腸道，心理上亦能一併受惠！

保利 YOLA 活性乳酸菌飲品 健康美味零負擔 益生菌益處多多，但並非每一款含益生菌的飲料都是健康之選！全新上市的保利YOLA活性乳酸菌飲品，正是為忙碌又注重健康生活的大家「度身訂造」的輕盈之選。 保利YOLA活性乳酸菌飲品不含人工色素和香精，一支就蘊含數十億活性益生菌副乾酪乳桿菌，更是99.9%不含脂肪及膽固醇，每支亦只有44卡路里，飲用起來完全沒有負擔，而且包裝小巧、方便攜帶，下午茶時間隨時拿出來飲用，完美滿足身體各種需要。

營養師下午茶小貼士 Annie建議，如果擔心一支不夠飽腹，可以加入一匙奇亞籽，奇亞籽富含水溶性纖維及其他微量營養素，可以吸收水分膨脹，形成凝膠狀，大大提升飽足感的同時亦有助穩定血糖，避免血糖大幅波動。以上搭配，既能補充蛋白質和纖維，又能讓下午更加精神，不會被「飯氣攻心」的困感打倒！ 當下次感到有些餓感或疲倦的時候，與其隨意選擇高糖高脂的零食，不妨改變一下習慣，飲用一支保利YOLA活性乳酸菌飲品。由內而外喚醒好心情，一齊為健康加分，以最好嘅心情面對每日嘅新挑戰。