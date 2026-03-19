HYROX HK｜HYROX賽事在即 注意備戰5大要點 Pure推公眾備戰工作坊

第七屆香港HYROX賽事將於5月8至10日舉行，其獨特賽制「8公里跑步+8個功能性訓練站」是賣點之一，不但考驗驗運動員的耐力，也考驗他們的力量與意志力，吸引世界各地的健身愛好者參加。HYROX賽事尚餘約七周，參加者是時候要開始備戰，做好準備，以取得好成績及避免受傷！
HYROX是甚麼？
HYROX是一項結合8公里跑步與8大功能性訓練站的混合體能賽事。參賽者需先完成1公里跑步，再進入特定訓練站，順序為：1000m滑雪機、50m推雪橇、50m拉雪橇、80m波比跳遠、1000m划船機、200m農夫走路、100m沙袋弓箭步，最後以100下牆球投擲結束。
為協助大家備賽，PURE為大家整理了五大HYROX備戰重點！
HYROX備戰重點一：專注提升跑步耐力
賽事要求參賽者在不同強度下持續保持速度與體能，因此除了長距離跑步外，亦建議加入節奏跑及間歇訓練，以提升整體跑步表現。
HYROX備戰重點二：建立功能性力量
將功能性力量訓練納入日常訓練，例如自重訓練、雪橇推(sledpush)以及壺鈴訓練。這些動作模擬各個HYROX訓練站的要求，有助提升肌肉耐力與整體力量。
HYROX備戰重點三：適應疲勞下的動作轉換
HYROX一大挑戰是從跑步快速轉換到不同訓練站，因此訓練中可加入「疲勞轉換訓練」(Compromised Workouts)，透過在跑步與功能性動作之間交替訓練，讓身體習慣在疲勞狀態下依然保持穩定表現。
HYROX備戰重點四：重視靈活度與恢復
運動後的恢復對於訓練同樣重要。HYROX對身體狀態要求極高，因此建議加入靈活度訓練與恢復課程，幫助身體保持靈活，並確保在比賽日保持最佳狀態。
HYROX備戰重點五：保持積極的心理狀態
HYROX不僅是體能挑戰，也是心理考驗。提前想像自己完成每一個訓練站，並為自己設定可達成的小目標。保持正面心態不僅能提升表現，也能讓比賽體驗更加愉快。
HYROX公開訓練工作坊
另外PURE亦推出HYROX專項訓練工作坊及訓練課程，由曾參與HYROX賽事的專業教練帶領，為新手與資深HYROX玩家、跑者以及健身愛好者提供針對性訓練。透過結合功能性動作、耐力訓練與力量訓練課程，協助參加者掌握每個訓練站的技巧，全面提升體能表現，更照顧訓練過程中所需的恢復和休息，為賽事做好準備。
日期：3月21日及28日(六)
時間：下午1時至2時半
地點：PURE Fitness 建業榮基中心或 PURE K11 MUSEA 或 PURE Fitness宏利廣場分店
每節費用：HK$350
報名方法：致電8102 0033或透過朋友(PURE會員)到PURE Fitness前台報名(非會員亦可參加)
HYROX-FUZE x Re:set Rave運動日
PURE旗下的身心療癒中心Re:set by PURE也推出HYROX-FUZE x Re:set Rave 運動日，教大家在高強度訓練後如何恢復的技巧，有助提升運動表現並加快恢復速度。
日期：4月26日(日)
時間：早上10時30分(約3.5小時活動)
每節費用：HK$450
報名方法：致電8196 0000或透過朋友(PURE會員)到PURE Fitness前台報名(非會員亦可參加)