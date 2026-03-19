HYROX HK｜HYROX賽事在即 注意備戰5大要點 Pure推公眾備戰工作坊

第七屆香港HYROX賽事將於5月8至10日舉行，其獨特賽制「8公里跑步+8個功能性訓練站」是賣點之一，不但考驗驗運動員的耐力，也考驗他們的力量與意志力，吸引世界各地的健身愛好者參加。HYROX賽事尚餘約七周，參加者是時候要開始備戰，做好準備，以取得好成績及避免受傷！

HYROX是一項結合8公里跑步與8大功能性訓練站的混合體能賽事。參賽者需先完成1公里跑步，再進入特定訓練站，順序為：1000m滑雪機、50m推雪橇、50m拉雪橇、80m波比跳遠、1000m划船機、200m農夫走路、100m沙袋弓箭步，最後以100下牆球投擲結束。

為協助大家備賽，PURE為大家整理了五大HYROX備戰重點！

HYROX 備戰重點一：專注提升跑步耐力

賽事要求參賽者在不同強度下持續保持速度與體能，因此除了長距離跑步外，亦建議加入節奏跑及間歇訓練，以提升整體跑步表現。

HYROX 備戰重點二：建立功能性力量

將功能性力量訓練納入日常訓練，例如自重訓練、雪橇推(sledpush)以及壺鈴訓練。這些動作模擬各個HYROX訓練站的要求，有助提升肌肉耐力與整體力量。

HYROX 備戰重點三：適應疲勞下的動作轉換

HYROX一大挑戰是從跑步快速轉換到不同訓練站，因此訓練中可加入「疲勞轉換訓練」(Compromised Workouts)，透過在跑步與功能性動作之間交替訓練，讓身體習慣在疲勞狀態下依然保持穩定表現。