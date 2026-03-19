左腳掌發紫冰冷又劇痛 九旬糖尿病患者左腿險截肢

一位90歲爺爺，長期有糖尿病及高血壓病史，平時仍可自行行走，只是雙腳偶爾感到麻木。近期隨著天氣轉冷，左腳掌開始出現疼痛，約一周後左腳掌逐漸發紫，疼痛也從局部延伸至整隻左腿，甚至痛到連輕輕觸碰都無法忍受。家人察覺異狀，緊急將他送至中港澄清醫院就醫。介入性血管科主任張耿豪表示，該患者因左側大腿股動脈幾乎完全阻塞，造成嚴重下肢缺血，如果延遲就醫血流持續不足，左腿組織缺血恐進一步惡化，甚至面臨截肢風險。

醫療團隊評估後，立即安排微創經皮血管成形術。張耿豪主任指出，手術僅需在鼠蹊部留下極小的穿刺傷口，透過導管進入血管，先以旋轉式斑塊切除系統清除大量且厚重的血管斑塊，再放置支架撐開血管，成功恢復下肢血流。相較傳統外科手術，微創經皮血管成形術傷口小、出血少、恢復快，並可以在保留肢體的前提下，盡可能減少需要外科切除的範圍，特別適合高齡與慢性病患者。

及時就醫並以微創手術打通血管 疼痛明顯緩解

微創手術將血管打通後，病人當天左腳疼痛即明顯緩解。術後追蹤超聲波可清楚看到腿部血流恢復暢通，原本冰冷的左腳也逐漸變得溫暖。好在患者及時就醫，腳部沒有明顯組織壞死。幾天後，腳已經不再疼痛，並嘗試復健慢慢回復原本的功能。目前病人持續門診追蹤並規則服藥，已能自行行走，日常活動不再受限，重新找回生活的自主與尊嚴。

糖尿病患末梢循環差 微小的足部傷口都可能迅速惡化

張耿豪主任提醒，糖尿病患者因末梢循環較差，即使只是看似微小的足部傷口，也可能因血流不足而迅速惡化。若出現傷口久未癒合、疼痛範圍擴大、肢體冰冷或顏色改變，特別是在天氣變冷時症狀加劇，應及早就醫評估血管狀況。即使是擔心傷口癒合較差的糖尿病患者，只要能及早找出血流問題並接受適當的微創治療，仍有機會避免截肢，保住雙腳，自由行走，維持生活品質。