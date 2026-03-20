76歲婦人一郁就喘氣 竟患上竇房結綜合症 無導線心臟起搏器救返一命

76歲的施姓婦人退休後常行山、運動、跳舞以維持健康，但近期開始出現稍微活動就喘、頭暈等症狀，嚴重時連爬樓梯都相當吃力，走兩、三階就得停下來大口喘氣。在家人陪同下前往雙和醫院心臟內科林中行醫生門診就醫，檢查後發現為年齡造成竇房結功能退化的竇房結綜合症，需盡快安排心臟起搏器植入手術，以避免突發昏迷或猝死。考量施女士平時熱愛運動，醫療團隊評估後採用心導管微創方式植入右心房無導線心臟起搏器，手術約1小時完成，術後三天即順利出院。日前回診一切正常，成功重拾生活品質。

竇房結退化無法正常運作 導致心跳過慢 林中行醫生表示，透過24小時心電圖檢查，發現施女士有心跳過慢情形，最慢時甚至心跳停止達5秒，等於每分鐘才跳12下，遠低於每分鐘60至100下的正常範圍，主因為右心房竇房結無法正常運作所致。林中行醫生進一步說明，若將心臟比喻為引擎，竇房結就如同負責點火的火嘴，負責規律產生電流刺激心臟收縮，將血液輸送至全身，一旦退化便會造成心跳過慢，即所謂的竇房結綜合症，常見原因為年紀老化、心肌梗塞、甲狀腺機能低下，或藥物副作用等，亦可能影響竇房結功能。竇房結病變初期症狀不明顯，隨病情惡化，可能逐漸出現胸口不適、心悸、頭暈、呼吸急促、疲勞及低血壓等情形，治療多以植入永久性心臟起搏器，藉以改善心跳異常。

無導線心臟起搏器對生活影響低 但非適用所有病患 然而，傳統心臟起搏器包括電池和導線，此技術已成熟且多有健保給付，但導線可能增加瓣膜損傷風險或掉落，且因電池需埋於胸前皮下，會有胸前肌肉、皮膚的感染風險，病人也難進行大幅揮臂動作。且須避免將手機放置於患側胸前口袋，以免影響起搏器運作。而無導線心臟起搏器體積如膠囊，可直接置放於右心房或右心室內，不需導線及胸前皮下囊袋，對生活影響降至最低；惟無導線起搏器並非適用於所有病患，仍須由醫生專業評估。

老化沒那麼簡單 喘、頭暈、心悸、易疲勞都需就醫諮詢 林中行醫生呼籲，年長者若出現稍微活動就喘、頭暈、心悸或容易疲勞等情形，常誤以為只是老化或體力下降，應及早就醫檢查。竇房結綜合症若未妥善治療，恐增加昏厥甚至猝死風險。隨著心導管微創技術日益成熟，及早介入有助維持良好生活品質，也能依病人生活型態選擇最合適的治療方式。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】