下晝飲咖啡搞到瞓唔著？營養師提醒4貼士 減少睡眠干擾

許多人在下午喝完咖啡後，晚上可能有睡不著或半夜易醒等情況。美國營養師凱特琳比爾(Caitlin Beale，RDN)表示，咖啡因在體內停留的時間因人而異，若想兼顧提神與睡眠，需抓到自己的停損時間，並調整全天咖啡因的攝取總量。

下午喝完咖啡睡不著 關鍵不只在時間點

美國雜誌《健康》(Health)報道，咖啡因在體內代謝時間受到基因差異影響，部分民眾代謝咖啡因較快，另有部分民眾較慢，有研究把咖啡因對人體的影響時間估在2到10小時，因此部分人在下午3點喝咖啡後，晚上仍可能受到咖啡因影響，入睡時間與睡眠品質就會降低。

失眠熬夜加上壓力 咖啡因易被放大效果

除了基因差異外，比爾營養師提到，失眠體質的人也會放大咖啡因對身體的影響，而壓力與睡眠不足，也會讓咖啡因變得更有感，尤其在焦慮或熬夜狀態下喝咖啡，還可能覺得心悸，以致於更難放鬆。比爾營養師表示，此時需透過自身反應來找停損時間，通常需把最後一杯咖啡安排在「下午前段到中段時間」以前，但若仍出現難入睡或夜醒情況，就應把飲用最後一杯的時間往前移。