銀屑病非單純皮膚病 三成患者關節受累

本港每一千人就有約3人患有俗稱「牛皮癬」的銀屑病，普遍大眾對於此病的認知也是皮膚疾病。惟銀屑病其實是自身免疫疾病，不只影響皮膚，約三成患者也同時患有銀屑病關節炎，不但影響患者的日常生活，也對心理健康造成困擾。 銀屑病是一種自身免疫疾病，不具傳染性，其特徵是皮膚過度增生，一般人的皮膚細胞生長周期是3至4星期，但銀屑病患者的皮膚細胞更新周期僅3至4天，由於角質細胞的過早成熟，以及真皮層中出現樹突狀細胞、巨噬細胞及T細胞構成發炎，尚未成熟的細胞迅速堆積於皮膚表面，形成鱗狀、粗糙且脫屑的斑塊。

可出現於任何部位 銀屑病皮疹可出現在皮膚的任何部位，尤其好發於手肘、膝蓋、腰部、手掌和腳部，並分為最常見的斑塊型、點滴型及較罕見的膿疱型及紅皮病型。皮膚科專科醫生陳厚毅提醒，銀屑病不是一個只影響皮膚的疾病，嚴重時更要入院治療。 而銀屑病關節炎是銀屑病最常見的共病之一，患者的手指、腳趾、脊椎及膝蓋等關節部位會出現關節痛、關節僵硬、關節腫脹，手指或腳趾關節發炎及脊椎關節病變等症狀。如未有及早治療，可導致患者關節出現嚴重變形，導致殘障甚至有致死風險。另外，銀屑病患者出現糖尿病或心血管病的風險也會較高；亦會因病而出現不同程度的情緒問題。

按病情定局部或全身 目前診斷銀屑病主要靠臨床表現，包括詢問病史檢查皮膚、指甲及頭皮等，並就病情嚴重程度決定治療方案。銀屑病面積及嚴重程度指標(PASI)愈高，即代表病情愈嚴重。銀屑病的治療方式主要分為局部及全身兩種，局部治療主要針對特定身體部位，包括外用藥膏及光學治療；如患者有10%或以上皮膚受影響，便可考慮接受全身治療，治療以口服藥物為主，適合中度至嚴重程度或其他療效未如理想的患者，然而傳統全身治療副作用較嚴重，導致血壓上升或影響肝腎功能。

雙靶點同時醫皮膚關節 生物製劑的副作用相對較少，適合中至重度患者，惟目前生物製劑多針對單一靶點，部分患者或無法達到完全清除症狀，且起效速度、藥效持續時間或對銀屑病關節炎的抑制強度不理想。風濕病科專科醫生陳柏滔指，銀屑病治療不僅要控制皮膚症狀，亦須同時處理銀屑病關節炎，而現時生物製劑多針對單一發炎途徑，單一藥物往往難以同時兼顧皮膚及關節的療效。 近年生物製劑由傳統的單一靶點發展為雙靶點，可同步阻斷兩條關鍵生物學通路，抑制過度活化的免疫系統功能，同時直接靶向病變細胞，強化彼此之間的協同作用，成功提升療效。

勿忽視日常護理 皮膚科專科醫生陳湧提醒，除了藥物治療，患者平時也要注重日常護理，包括用溫水洗澡及避免用力搓洗、洗澡後立即塗抹護膚膏、穿著寬鬆且輕盈的布料衣物，助減少皮膚摩擦及悶熱等；患者也應建立健康生活方式，保持均衡飲食、避免飲酒吸煙，並保持健康體重，均有助控制病情。