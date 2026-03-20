糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！醫生拆解3大糖尿傷腎原因 教3招降低損傷

腎病是糖尿病的常見併發症之一，有研究發現糖尿長期病患有50%會發生糖尿病性腎病。有醫生指出，關鍵是在長期血糖控制不佳上，有可能會令腎功能出現損傷，嚴重可能會引致終生洗腎收場。醫生拆解糖尿傷腎的3大原因，並教大家用3大方法就有助降低損傷。

糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！血糖幾高先傷腎？

腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指，有些患者一旦出現蛋白尿時，就會以為是腎絲球腎炎或膜增生性腎小球腎炎等的腎病所致，但其實最被忽視的元兇，就是血糖異常，即是糖尿病。

林醫生引用一項大型研究指出，當糖化血色素(HbA1c)高於 5.5%，腎臟受損的風險就開始明顯上升。他解釋指，HbA1c ≥ 6.5% 一直被認為是糖尿病的診斷線，只要不高於這個程度就安全，器官不會受明顯傷害。但發表在《Frontiers in Endocrinology》的一項針對近九千名40歲以上成人的研究發現：HbA1c與尿中白蛋白排泄量(ACR)之間存在一個轉折點，約在HbA1c = 5.5%。也就是說，當HbA1c超過 5.5% 後，微量白蛋白出現的風險顯著增加——即便尚未達到糖尿病診斷標準，腎臟卻可能已在承受損害。