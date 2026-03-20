糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！醫生拆解3大糖尿傷腎原因 教3招降低損傷

腎病是糖尿病的常見併發症之一，有研究發現糖尿長期病患有50%會發生糖尿病性腎病。有醫生指出，關鍵是在長期血糖控制不佳上，有可能會令腎功能出現損傷，嚴重可能會引致終生洗腎收場。醫生拆解糖尿傷腎的3大原因，並教大家用3大方法就有助降低損傷。
糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！血糖幾高先傷腎？
腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指，有些患者一旦出現蛋白尿時，就會以為是腎絲球腎炎或膜增生性腎小球腎炎等的腎病所致，但其實最被忽視的元兇，就是血糖異常，即是糖尿病。
林醫生引用一項大型研究指出，當糖化血色素(HbA1c)高於 5.5%，腎臟受損的風險就開始明顯上升。他解釋指，HbA1c ≥ 6.5% 一直被認為是糖尿病的診斷線，只要不高於這個程度就安全，器官不會受明顯傷害。但發表在《Frontiers in Endocrinology》的一項針對近九千名40歲以上成人的研究發現：HbA1c與尿中白蛋白排泄量(ACR)之間存在一個轉折點，約在HbA1c = 5.5%。也就是說，當HbA1c超過 5.5% 後，微量白蛋白出現的風險顯著增加——即便尚未達到糖尿病診斷標準，腎臟卻可能已在承受損害。
腎臟比想像中的更敏感。血糖在「尚未被標註為疾病」的區域就可能對腎絲球造成影響，尿中微量蛋白(泡泡尿或微量白蛋白)可能是腎臟發出的早期警號。
糖尿病｜為何血糖會讓腎臟「漏蛋白」？
林醫生解釋指，要理解蛋白尿的成因，不妨把腎臟想像成由上百萬個小型過濾器(腎絲球)組成的濾網系統。血液中的廢物會被過濾成尿液，但蛋白質應當被濾網留在血液中。高血糖會從多個層面破壞這套精密機制：
1. 內皮與糖萼(glycocalyx)受損
高血糖會直接傷害腎臟微血管的內皮細胞與表面的保護層(糖萼)，像是用粗刷子不停刷洗絨毛，造成保護層脫落。當保護層失去功能，原本被擋在外的蛋白質就更容易滲透過濾膜。
2. 足細胞(podocyte)受傷或脫落
足細胞是腎絲球濾網的最後防線。高血糖會改變細胞代謝並產生毒性，導致足細胞變形或脫落，一旦防線出現缺口，蛋白質便會流失到尿液中。
3. 超過濾(hyperfiltration)造成長期過勞
血糖高時，腎臟會短暫增加過濾率以清除多餘物質(包括糖)，但長期的「加班」使得過濾膜承受過大壓力，久而久之結構被破壞，微小孔洞擴大，蛋白尿隨之出現。
所以，蛋白尿不是突然的災難，而是長期糖毒作用下微血管、細胞和過濾功能逐步受損的結果。尿液的泡泡，往往是腎臟「已經累了」的訊號，而非最後的判決。
糖尿病｜臨床與健康管理建議
林醫生表示，這項研究提醒我們：守護腎臟要從更早察覺風險開始。把注意力只放在是否達到6.5%的糖尿病診斷標準，可能太晚。當HbA1c接近或超過5.5%時，就應提高警覺，考慮做尿微量白蛋白(ACR)篩檢、控制血糖並改善其他心腦血管危險因子(如血壓、體重與吸煙習慣)，以避免腎絲球長期受損。
不過，早期發現並控制血糖、血壓與生活型態，多數情況下可以減緩甚至部分逆轉腎臟的損傷。蛋白尿並非不可逆的絕症，但它確實是一個強而有力的警訊，提醒我們不要讓血糖的「微幅上升」變成多年累積的傷害。