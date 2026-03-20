熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Mar-20 07:00
更新：2026-Mar-20 07:00

糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！醫生拆解3大糖尿傷腎原因 教3招降低損傷

分享：
Diabetes kidney dialysis hong kong

糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！醫生拆解3大糖尿傷腎原因 教3招降低損傷

adblk4

腎病是糖尿病的常見併發症之一，有研究發現糖尿長期病患有50%會發生糖尿病性腎病。有醫生指出，關鍵是在長期血糖控制不佳上，有可能會令腎功能出現損傷，嚴重可能會引致終生洗腎收場。醫生拆解糖尿傷腎的3大原因，並教大家用3大方法就有助降低損傷。

糖尿病｜血糖控制不佳恐洗腎收場！血糖幾高先傷腎？

腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指，有些患者一旦出現蛋白尿時，就會以為是腎絲球腎炎或膜增生性腎小球腎炎等的腎病所致，但其實最被忽視的元兇，就是血糖異常，即是糖尿病。

林醫生引用一項大型研究指出，當糖化血色素(HbA1c)高於 5.5%，腎臟受損的風險就開始明顯上升。他解釋指，HbA1c ≥ 6.5% 一直被認為是糖尿病的診斷線，只要不高於這個程度就安全，器官不會受明顯傷害。但發表在《Frontiers in Endocrinology》的一項針對近九千名40歲以上成人的研究發現：HbA1c與尿中白蛋白排泄量(ACR)之間存在一個轉折點，約在HbA1c = 5.5%。也就是說，當HbA1c超過 5.5% 後，微量白蛋白出現的風險顯著增加——即便尚未達到糖尿病診斷標準，腎臟卻可能已在承受損害。

adblk5

腎臟比想像中的更敏感。血糖在「尚未被標註為疾病」的區域就可能對腎絲球造成影響，尿中微量蛋白(泡泡尿或微量白蛋白)可能是腎臟發出的早期警號。

糖尿病患者的運動注意事項｜注意補充水份，避免脫水（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜留意會否出現低血糖 血糖低於4mmolL（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免在酷熱天氣下運動（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免空肚做運動，做長時間做運動之前，應該進食適量的低糖指數食物（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免在黃昏後做運動，導致在入睡後難以察覺到低血糖現象（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動前及運動後應該根據運動量減少口服藥物或注射胰島素的劑量（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動後應檢查血糖水平，以確保及調較運動量及強度至合適水平（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動時應帶上糖尿病人手帶或帶同簡述病情的小卡，如果有運動同伴就應該告訴對方自己是糖尿病人（am730製圖）

糖尿病｜為何血糖會讓腎臟「漏蛋白」？

林醫生解釋指，要理解蛋白尿的成因，不妨把腎臟想像成由上百萬個小型過濾器(腎絲球)組成的濾網系統。血液中的廢物會被過濾成尿液，但蛋白質應當被濾網留在血液中。高血糖會從多個層面破壞這套精密機制：

1. 內皮與糖萼(glycocalyx)受損

  • 高血糖會直接傷害腎臟微血管的內皮細胞與表面的保護層(糖萼)，像是用粗刷子不停刷洗絨毛，造成保護層脫落。當保護層失去功能，原本被擋在外的蛋白質就更容易滲透過濾膜。

adblk6

2. 足細胞(podocyte)受傷或脫落

  • 足細胞是腎絲球濾網的最後防線。高血糖會改變細胞代謝並產生毒性，導致足細胞變形或脫落，一旦防線出現缺口，蛋白質便會流失到尿液中。

3. 超過濾(hyperfiltration)造成長期過勞

  • 血糖高時，腎臟會短暫增加過濾率以清除多餘物質(包括糖)，但長期的「加班」使得過濾膜承受過大壓力，久而久之結構被破壞，微小孔洞擴大，蛋白尿隨之出現。

所以，蛋白尿不是突然的災難，而是長期糖毒作用下微血管、細胞和過濾功能逐步受損的結果。尿液的泡泡，往往是腎臟「已經累了」的訊號，而非最後的判決。

adblk7
5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖）

糖尿病｜臨床與健康管理建議

林醫生表示，這項研究提醒我們：守護腎臟要從更早察覺風險開始。把注意力只放在是否達到6.5%的糖尿病診斷標準，可能太晚。當HbA1c接近或超過5.5%時，就應提高警覺，考慮做尿微量白蛋白(ACR)篩檢、控制血糖並改善其他心腦血管危險因子(如血壓、體重與吸煙習慣)，以避免腎絲球長期受損。

不過，早期發現並控制血糖、血壓與生活型態，多數情況下可以減緩甚至部分逆轉腎臟的損傷。蛋白尿並非不可逆的絕症，但它確實是一個強而有力的警訊，提醒我們不要讓血糖的「微幅上升」變成多年累積的傷害。

adblk8

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務