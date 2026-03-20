去頭皮｜頭皮似雪花好尷尬 有頭皮用去頭皮洗頭水未必啱 了解你係乾性定油性頭皮

頭皮問題令人很尷尬，明明昨天才洗完頭，甚至已經轉用去頭皮的洗頭水，卻仍出現大量的頭皮，令人非常困擾。其實頭皮也有分為乾性及油性，如果在洗頭後仍出現大量頭皮，有機會是用錯了洗頭水。只要選對洗頭水，就可解決頭皮問題！

頭皮的主要分為乾性及油性兩種，如果屬乾性頭皮，一旦用了清潔力太強，或成分太刺激的洗頭水，就可能導致頭皮太過乾燥而出現脫皮、細屑的情況；油性頭皮則主要因皮脂分泌旺盛，令皮屑代謝速度加快，就會出現大塊而且看起來黃膩的皮屑。

去頭皮｜你的頭皮屬於乾性還是油性？

乾性頭皮屑主要出現在頭皮髮根附近，呈乾燥顆粒狀，撥頭髮時易出現頭皮如雪花般散落的情況。頭皮不易出油，但易緊繃及有癢感。

油性頭皮屑則會沾附在髮根周圍，由於吸收了油脂，因此皮屑呈大塊、黏膩、溼黃狀。頭皮易有悶癢感，較易出油，髮根黏膩，洗頭後隔天中午或傍晚就開始出油。