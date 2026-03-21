前列腺癌電療升級 植入金針即時追蹤腫瘤位置

70歲林先生於外院確診前列腺癌，轉診奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良門診就醫。完整評估後，隨即轉介放射腫瘤部主治醫生林奎利門診，在跨專科醫療團隊合作下，林先生先在開刀房由泌尿外科放入四根金針至前列腺內作為治療定位基準，待金針位置穩固後，即開始接受新一代放射治療系統搭配即時追蹤技術，鎖定金針標記執行精準地放射治療，克服傳統電療容易因前列腺位置變化而產生的治療偏差，確保腫瘤每次都能精準接受高劑量照射。

人體器官位置並非固定不動 傳統電療定位可能因而偏差 放射腫瘤部部長何聖佑說明，人體器官會隨呼吸、腸胃蠕動或膀胱充盈而產生位移，傳統放射治療多在治療前完成定位，但若治療過程中腫瘤移動，可能影響精準度。此次導入的即時追蹤系統，具備「偵測、追蹤、修正」三大功能，透過建立治療地標(如植入金針，目前僅應用於前列腺癌及肝癌)、即時掌握腫瘤位置並同步修正照射位置，使放射治療升級為「治療中即時監測及定位修正」。在維持治療精準度的同時，也降低周邊正常組織受到輻射傷害的風險，達成有效且安全的治療。

精準電療定位可即時調整 減少周邊正常組織受到輻射傷害 放射腫瘤部主治醫生林奎利表示，以前列腺癌為例，前列腺癌的放射治療療程通常長達約7至8周，期間前列腺位置極易受膀胱尿量多寡或腸道氣體與糞便的擠壓而產生上下移動，即使只有幾毫米的誤差，長期累積仍可能影響放射線照射準確度，增加膀胱與直腸接受過多放射線的風險。為此，由泌尿外科主治醫生預先在腫瘤內植入微小金針作為治療定位基準，一旦偵測到腫瘤因器官蠕動而產生位置偏差時，系統便即時調整放射線方向。

新一代放射治療系統維持精準度並提高效能 僅約 20 至 30 分鐘可完成 何聖佑部長指出，對於體力不佳或容易疼痛的病人來說，長時間維持固定姿勢接受電療是非常難受的。新一代放射治療系統在即時追蹤與動態修正技術輔助下，除了維持高度精準度的同時，也提升照射效率。過去單次高精準放射治療往往需要耗費1小時以上，現在僅需約20至30分鐘即可完成，不僅減少病人在治療床上的不適感，讓整體治療過程更為效率，同時維持高品質的放射治療效果。

配合跨專科合作 助癌友提升治療生活品質 郭行道副院長表示，新一代放射治療系統結合即時影像對位與追蹤技術，並率先於前列腺癌臨床應用中植入金針定位。這項成果仰賴泌尿外科、放射腫瘤部主治醫生、醫學物理師、醫事放射師及護理師之間的跨專科無縫合作，未來將持續深化跨專科整合，推動創新技術落實臨床應用，為大眾提供更安全、專業且值得信賴的癌症治療服務。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】