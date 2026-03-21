搣甩脂肪、維持肌肉「逆轉」糖尿病前期！醫生：體重管理係拾健康關鍵

45歲L女士身高168公分、體重90公斤，長期受體重困擾，平時工作忙碌、外食與應酬頻繁。她曾嘗試節食與減少澱粉攝取，但往往難以持續。今年健康檢查發現糖化血色素(HbA1c)5.9%，已屬糖尿病前期，才意識到代謝問題已影響健康，進而前往新竹臺大分院家庭醫學部連薪甯醫生門診求診。

糖尿病前期雖然不是確診糖尿病 但是很重要的健康警號

連薪甯醫生表示，糖尿病前期並非疾病診斷，而是重要的健康警號，代表身體已出現「胰島素阻抗」，也就是細胞對胰島素反應變差，血糖開始升高。若未及時介入，未來5至10年內發展為糖尿病的機率大幅增加，同時心血管疾病風險也會上升。

體重管理的關鍵是飲食選擇與進食節奏 少脂肪、維持肌肉

對於大眾常見的用藥疑慮，連薪甯醫生說明，體重管理藥物並非取代生活調整，而是在專業評估下協助降低飢餓感與血糖波動，幫助病人在生活形態改變過程中較能持續執行。藥物的角色是過渡輔助，真正關鍵仍是飲食選擇與進食節奏的建立。