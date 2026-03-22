少女胸痛求醫竟然急性肺栓塞 醫生：唔排除同食避孕藥有關

一名18歲女學生清晨突發持續胸痛，疼痛由前胸延伸至右肩，逐漸加劇至難以忍受，中午才前往急症室。經檢查確診為急性肺栓塞併肺性心臟病，病況危急，隨即轉入外科加護病房。天主教耕莘醫院心臟外科主任陳建銘醫生表示，急性肺栓塞是血栓阻塞肺動脈所引發的急重症，若未及時處置，可能導致呼吸衰竭甚至死亡。

血栓阻塞肺動脈 延誤治療恐致呼吸衰竭 經醫療團隊評估，立即為患者施行超聲波導管血栓溶解術，透過導管結合超音波震動促進血栓分解、加速溶栓藥物作用，成功解除阻塞。術後患者生命徵象穩定，恢復情況良好。 陳建銘醫生指出，肺栓塞的血栓多源自下肢深部靜脈，隨血流進入肺部後造成阻塞。常見風險因素包括長時間久坐、手術或外傷、長期臥床、肥胖、吸煙、使用荷爾蒙藥物、懷孕及凝血功能異常等，好發於年長者或高風險族群，18歲患者極為罕見。

荷爾蒙藥物恐增血栓風險 吸煙族群須格外謹慎 進一步了解病史後發現，病患平時因調整月經周期而服用避孕藥類荷爾蒙藥物，醫生評估不排除與此次血栓形成有關。天主教耕莘醫院婦產科馮冠人醫生提醒，若女性本身有吸煙習慣，又同時使用含雌激素的口服避孕藥或調經藥物，雌激素可能增加血液凝固傾向，進一步提高血栓風險，一旦血栓阻塞肺動脈，嚴重時恐危及生命。 若出現突然胸痛、呼吸困難、胸悶、心跳加快或不明原因暈眩等症狀，應盡快就醫，以免延誤治療時機。​​​​​​