頭髮開叉｜髮尾分岔應該如何處理？撕開兩條會不會影響髮質？

不少女生都有頭髮開叉的問題，尤其是愛染髮、又每天做造型的女生。其實頭髮開叉主要是因為髮絲受損，加上缺乏保養而引起的，想令頭髮減少開叉，除了可以勤力修剪外，也可以根據以下的方式好好保養頭髮。

頭髮開叉｜開叉都分咗幾種！

基本型開叉：這是最常見的開叉類型，屬於早期的開叉，型態是一分為二，如果在這時多為受損髮絲保濕，頭髮很大機會可以回復健康狀態。

局部開叉：出現在頭髮中段的開叉，但髮尾與接近髮根位置大多並無受損，這種開叉主要是因頭髮在做造型時長期受熱而造成的。

樹形開叉：即表示髮絲已經嚴重受損，這時候頭髮不止會出現樹形開叉，也會同時出現基本型開叉及局部開叉，就算勤力為頭髮保濕，也未必可以令頭髮回復健康了。