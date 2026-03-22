頭髮開叉｜髮尾分岔應該如何處理？撕開兩條會不會影響髮質？

不少女生都有頭髮開叉的問題，尤其是愛染髮、又每天做造型的女生。其實頭髮開叉主要是因為髮絲受損，加上缺乏保養而引起的，想令頭髮減少開叉，除了可以勤力修剪外，也可以根據以下的方式好好保養頭髮。
頭髮開叉｜開叉都分咗幾種！
基本型開叉：這是最常見的開叉類型，屬於早期的開叉，型態是一分為二，如果在這時多為受損髮絲保濕，頭髮很大機會可以回復健康狀態。
局部開叉：出現在頭髮中段的開叉，但髮尾與接近髮根位置大多並無受損，這種開叉主要是因頭髮在做造型時長期受熱而造成的。
樹形開叉：即表示髮絲已經嚴重受損，這時候頭髮不止會出現樹形開叉，也會同時出現基本型開叉及局部開叉，就算勤力為頭髮保濕，也未必可以令頭髮回復健康了。
頭髮開叉｜保養頭髮方法一：為髮尾補充營養
很多時候頭髮開叉的原因是頭髮太過乾燥及缺乏營養，再加上髮尾位於頭髮最底部，令髮尾難有足夠的營養，加上經常燙染、日常造型的熱力傷害，令本來已經不夠營養的髮尾流失更加蛋白質和水分，因此平時要在髮尾多塗髮尾油等產品，幫助頭髮補充營養。
頭髮開叉｜保養頭髮方法二：注意洗頭後的保養
洗頭後頭髮毛鱗片處於完全張開的狀態，髮絲會比平常更脆弱，如果直接用毛巾包住頭髮，雖然可以快速吸乾頭髮水分，但可能會令頭髮更易分叉，如再加上用毛巾用力搓揉，更可能會因嚴重摩擦導致頭髮受損。