質子治療前列腺癌 療程有望減至2次

早期前列腺癌治療方案主要為手術切除或者放射治療。而隨質子治療及定位技術日趨精準，過往傳統放射治療需要約30次療程，現時可以縮減至5次，大大方便了患者，而且研究顯示療效相若，並可保持生活質素。養和醫院更展開質子治療2次的研究，期望進一步縮減治療時間。

養和綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，前列腺癌並非年紀愈大風險愈高，65至74歲期間的發病率最高，「2023年此群組新症數目佔整體約一半。」 多為偶然發現 早期前列腺癌部分於體檢偶然發現，因為前列腺特異抗原指數(PSA)升高，而進一步接受檢查，包括指探作硬塊觸診、磁力共振(MRI)檢視有否不正常組織，以及穿刺組織活檢，以作出診斷，「亦有部分人因為有尿頻、夜尿多、小便困難等與良性前列腺增生類似的徵狀求診，而發現前列腺癌。」潘明駿續指，「若發現血尿、骨痛等，則屬較後期的前列腺癌徵狀。」

手術或放射治療 部分前列腺癌生長緩慢，可先積極監察，包括定期抽血驗PSA、照MRI及活檢觀察癌細胞變化。如果生長變得快速，又或患者希望接受治療，就可考慮手術或放射治療。潘明駿指出，「手術與放射治療的治療效果與存活率相若，但風險不一，手術或有失禁及性功能受損的後遺症，放射治療則需時較長，或傷害到直腸、膀胱引致發炎。」

質子提升精準度 質子治療屬放射治療的一種，質子與光子的物理特性不同，有高度集中、於一段距離後釋放所有能量(布拉格峰)的特質，在療程設計上可以提高腫瘤輻射劑量，同時減少影響附近健康組織。 為了解大劑量少次數質子治療用於亞洲前列腺癌患者的效果，養和醫院作出相關研究，一共有94名患者接受5次、高劑量質子局部治療。結果患者PSA平均值由治療前的12.57ng/mL減至治療後3個月的1.13ng/mL，並只有少於5%患者於治療期間出現排尿困難及腹瀉副作用。至於患者自評生活質素方面，於治療後12個月，泌尿及腸道功能均與治療前相若，沒有明顯影響。潘明駿認為研究結果證實高劑量少次數的治療策略安全。

治療副作用甚少 69歲的李先生，於2024年底體檢偶然發現PSA升高，超過12ng/mL，惟須等待通波仔手術後才作跟進。2025年9月，李先生於公院確診早期前列腺癌，由於手術對其心臟風險較高，同時傳統放射治療或影響日後生活質素，與醫生商討後決定接受5次療程的質子治療，並於2025年底完成。李先生指治療期間近乎沒有不適，「好像沒經歷治療一樣」，現時PSA已大幅回落，生活亦回復正常。 養和正開展臨床研究，希望將質子治療療程減至2次，期望招募共35名患者。現時有13人完成治療，初步結果理想，預計2027年底會有足夠數據。