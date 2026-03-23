腎石｜女子生腎石突休克送院 揭腎臟化膿恐變敗血症致命 醫生教4招防腎石

腎石不痛也不代表沒有事？有醫生分享一宗案例指出，一名女子突然休克送院，被發現沒有處理的腎結石問題已經令腎臟化膿，甚至有敗血症致命風險。醫生指出，有4大方向有助預防腎結石。

腎石｜女子生腎石突休克送院 揭腎臟化膿恐變敗血症致命 營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁上分享指，該名女子長期知道自己有腎結石，但因為不痛便沒太在意，直到一天突然休克被送進急診。電腦斷層顯示：結石卡在輸尿管，造成嚴重腎積水；而且滯留的尿液成了細菌繁殖的溫床，整個腎臟已形成腎膿瘍(kidney abscess)，即俗稱的腎臟化膿。這已非單純的結石問題，而是一項隨時可能引發敗血症的急症，若處理不及，危及生命。 腎石｜為何結石會演變成腎臟化膿？

劉醫生解釋指，由於當結石阻塞尿路，尿液無法順利排出，細菌(常見如大腸桿菌、變形桿菌等)便得以在積存的尿液中大量繁殖。形成過程可概括為： 阻塞：如同下水道不通，污水滯留導致感染風險大增。 感染性結石：某些結石(以磷酸銨鎂，即 struvite 為代表)在感染環境中迅速生成，往往長得又大又快，典型形態為鹿角狀，是腎膿瘍常見的元兇。

腎石｜腎結石並非只因「吃太多鈣」 腎結石形成4大原因 大多數人誤以為結石就是因為吃太多鈣。事實上，臨床上超過75%的結石是草酸鈣結石，其形成與多種代謝與飲食因素有關： 高尿鈉：攝鹽過多會增加尿鈣。 高動物蛋白攝取：使尿液偏酸，且降低檸檬酸(天然抑制結石物質)濃度。 高草酸飲食：如菠菜、甜菜、濃茶、堅果、朱古力等若攝取過多且腸道處理不佳，草酸吸收增加。 維他命 C 過量：每日攝取超過約2000mg 時，代謝後草酸產量可能上升(是否形成結石仍視個人體質)。

腎石｜醫生教4招防腎石 劉醫生表示，有多項實證可採取的日常措施，能大幅降低結石與併發感染的風險： 補充足夠鈣質：進食時攝取鈣(如豆製品)有助在腸道與草酸結合，降低草酸吸收，減少尿中草酸。 充足飲水：目標尿量使尿液維持清澈淡黃，每天約攝取2500 mL(視個人體重與活動量調整)，以降低礦物質濃度與過飽和風險。 檸檬酸補充：每日少量新鮮檸檬汁兌水可增加尿中檸檬酸，抑制結晶形成。 限制高鹽與精製糖：過多鈉與糖增加尿鈣排泄並促使結石形成。

劉醫生指出，腎結石若引起阻塞並感染，病情進展迅速且危險。特別是已知結石患者，切勿以「沒那麼痛」而掉以輕心，小石頭也可能堵住一個關鍵部位，導致腎積水、感染並最終發展為腎膿瘍或敗血症。