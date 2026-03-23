昏睡症｜小朋友上堂常恰眼瞓是病不是懶！醫生揭不治療恐釀4大嚴重後果

常常很想睡是昏睡症？有醫生指出，若發現小朋友上課總是睡著，有可能不是懶惰所致，而且若果不盡快處理，有可能會釀成4大嚴重後果。

昏睡症｜小朋友常恰眼瞓是病不是懶！甚麼是昏睡症？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享一宗案例指，有位小孩眼露倦容，家長指他成績直線下滑，上課總是睡著。醫生指出，小孩可能是患上一種神經疾病——昏睡症，即是渴睡症。

黃醫生解釋指，昏睡症是一種中樞神經系統慢性疾病，研究發現，第一型昏睡症患者在下視丘中負責產生 hypocretin（又稱 orexin）的神經元數量明顯減少或幾乎消失。Hypocretin 是維持清醒的重要神經傳導物質；當這套系統失靈，清醒的「開關」變得不穩定，便會出現白天嗜睡與其他 REM 邊界調控相關的症狀。