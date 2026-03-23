昏睡症｜小朋友上堂常恰眼瞓是病不是懶！醫生揭不治療恐釀4大嚴重後果

常常很想睡是昏睡症？有醫生指出，若發現小朋友上課總是睡著，有可能不是懶惰所致，而且若果不盡快處理，有可能會釀成4大嚴重後果。
昏睡症｜小朋友常恰眼瞓是病不是懶！甚麼是昏睡症？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享一宗案例指，有位小孩眼露倦容，家長指他成績直線下滑，上課總是睡著。醫生指出，小孩可能是患上一種神經疾病——昏睡症，即是渴睡症。
黃醫生解釋指，昏睡症是一種中樞神經系統慢性疾病，研究發現，第一型昏睡症患者在下視丘中負責產生 hypocretin（又稱 orexin）的神經元數量明顯減少或幾乎消失。Hypocretin 是維持清醒的重要神經傳導物質；當這套系統失靈，清醒的「開關」變得不穩定，便會出現白天嗜睡與其他 REM 邊界調控相關的症狀。
昏睡症｜昏睡症有甚麼特徵？
昏睡症患者以白天過度嗜睡為主要特徵。即使夜間睡眠充足，患者白天仍會反覆出現無法抗拒的入睡衝動，甚至在不適當的情況下突然睡著或發生其他症狀。這不是精神懶散或作息不良造成的單純行為問題，而是大腦喚醒系統功能失衡的表現。主要症狀與為何常被誤解
白天過度嗜睡：即使每晚睡夠 8–10 小時，仍會在日間出現無法抗拒的入睡。
猝倒（cataplexy）：在強烈情緒（例如大笑、驚訝）時出現短暫的肌張力喪失，患者意識清楚但四肢無力或倒地。這是昏睡症最具代表性的症狀之一。
睡眠癱瘓與入睡/醒來幻覺：患者可能報告剛醒來時短暫動不了（睡眠癱瘓）或入睡/醒來時出現生動的幻覺。這些現象其實是 REM 睡眠特徵（夢境與肌肉放鬆）提前或延遲出現在清醒狀態，並非精神病。
夜間睡眠破碎：夜間頻繁醒來、睡眠質量差。
昏睡症｜昏睡症不治療恐釀4大嚴重後果
昏睡症發病高峰落在 10–25 歲間。其成因目前被認為與免疫機制有關。雖然昏睡症本身不直接致命，但若未治療會帶來實質風險與生活影響，例如：
學業與工作能力下降
注意力缺陷
交通事故風險顯著增加
併發憂鬱或焦慮等。
昏睡症｜如何確診昏睡症？
黃醫生指出，昏睡症的診斷需睡眠醫學專科以標準檢查確認：
多導睡眠檢查（PSG）排除其他睡眠障礙（如阻塞性睡眠呼吸中止）。
多次小睡潛伏期檢查（MSLT）：若白天平均入睡潛伏期 < 8 分鐘，且出現 ≥2 次快速進入 REM 睡眠（SOREMPs），即可高度支持診斷。這是國際通行的標準。
昏睡症｜如何治療與生活調整？
黃醫生指，昏睡症可透過藥物與非藥物治療大幅改善症狀，讓患者恢復生活功能。常用策略包括：
清醒促進藥物：如 modafinil等。
抗猝倒藥物
規律短午睡
昏睡症是一種以生物學為基礎的疾病，不是意志力或態度的問題。了解其症狀、及早診斷與治療，能大幅改變患者的人生軌跡。