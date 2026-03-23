「春分」長高關鍵期！中醫調理體質迎接發育

章晉瑋醫師表示，轉骨調理最佳時機為青春期初期，女生約10至12歲乳房發育或初經前1至2年，男生約12至14歲睾丸變大或喉結明顯時較適合。

章晉瑋醫師表示，轉骨調理最佳時機為青春期初期，女生約10至12歲乳房發育或初經前1至2年，男生約12至14歲睾丸變大或喉結明顯時較適合。療程可延續至16至18歲，但建議先透過骨齡檢查確認生長板未閉合，再由醫師依體質評估，避免過早介入影響發育。節氣上以春分與白露為重點，建議於早餐後或睡前服用，每周2至3次、持續約3個月，避免過量造成上火。

章晉瑋醫師說明，中醫理論認為轉骨方可補氣血、壯筋骨並調節發育，特別適合氣虛或血虛體質。臨床觀察顯示，若搭配針灸調理，有機會在半年內顯著提升身高，並改善過敏與睡眠問題。不過成效仍受基因、飲食、運動與作息影響，並非所有孩童皆適用，家長應避免自行進補。

男女調理方向不同 出現熱證或早熟不宜使用

轉骨調理男女重點不同，章晉瑋醫師指出，男生偏重補腎與強化骨骼，女生則著重補血與調理經期。若孩子出現口乾舌燥、便秘等熱證，或已有性早熟徵象，則不建議使用。服用後若出現腹瀉或煩躁等不適，也應立即停用並就醫評估。

中西醫各有優勢 均衡生活才是成長關鍵

章晉瑋醫師強調，正規轉骨調理並不會直接導致性早熟，風險多來自誤用或來源不明的偏方。中醫以調整體質、改善吸收與睡眠為主，副作用相對較低；西醫則以生長激素治療提供快速且精準的介入，臨床上亦可結合運用以提升效果。無論採取何種方式，均衡飲食、規律運動與充足睡眠仍是成長基礎，特別是晚間11點至凌晨2點為生長激素分泌高峰，避免熬夜更為重要。